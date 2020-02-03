武漢肺炎前線專家：患者後期易突發多重器官衰竭

武漢肺炎在大陸肆虐。新華社資料照 分享 facebook 南方人物周刊今天引述進駐武漢金銀潭醫院的上海醫學專家鍾鳴表示，新型冠狀病毒患者早期發病並不凶險，但後期易突發多重器官衰竭，且有損傷心肌跡象，藉助葉克膜體外心肺循環也無效。

南方人物周刊微信公眾號今天刊登專訪鍾鳴的文章。據報導，金銀潭是武漢第一批定點收治醫院，也是危重症患者的主要選擇之一；鍾鳴則是受到中國國家衛生健康委員會指令，前往武漢參與救治的專家之一。

他在專訪中強調，新型冠狀病毒肺炎和過去的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）或禽流感不太一樣。

他說，「SARS很多時候是病人一上來病情就非常的重，但新冠病人有的早期發病並不是非常凶險，但是後期突然會一個加速，病人很快進入一種多器官功能衰竭的狀態，會是一種炎症的風暴」。

鍾鳴表示，一旦進入這種狀態，很難透過治療改善。「我們有ECMO （體外膜氧合，俗稱葉克膜），我們有呼吸機，我們有各種治療的策略，我們可以讓病人肺的功能得到代替。但是很多病人死於肺外的多器官功能的衰竭，這個跟過去都有很大的不同」。

他也觀察到，很多病人都有心肌損傷跡象，類似於心肌炎，代表新型冠狀病毒很有可能也會損傷心肌，更可能會損傷很多其他器官。「如果病人處於這種狀態，ECMO也不能挽救他們的生命」。

鍾鳴指出，目前金銀潭醫院主要收治重症患者，有些人本身就夾雜其他疾病，得了肺炎之後，原有疾病就惡化了。例如曾因急性心肌梗塞而在體內放過支架的患者，感染肺炎後，可能就存在著嚴重的心肌缺血。

他也強調，對於輕症患者不能掉以輕心。「我對輕症病人沒有經驗，但我們這裡的重症病人也有一度好轉然後迅速惡化的」。如果在家隔離，任何症狀上的反覆或者出現呼吸急促，都應該及時到醫院去。