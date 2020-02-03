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香港新冠病毒擴散 醫護罷工施壓港府

2020-02-03 16:09德國之聲 德國之聲

「醫管局員工陣線」的會員若要參與罷工，需要在上午9到12時之間到全港7間大醫院簽到，包括瑪麗醫院、東區尤德夫人那打素醫院、伊利沙伯醫院、基督教聯合醫院、瑪嘉烈醫院、韋爾斯親王醫院及屯門醫院。 上午，各街站已經陸續有會員簽到，貼出「封關救港」的標語。

先前，林鄭月娥拒絕全面關閉香港與中國之間的關卡，認為「封關」是「歧視中國人」。 「醫管局員工陣線」因此发起2月3日罷工表達不滿。

組織方提出五大訴求：禁止任何旅客由中國入境、確保口罩供應充足、提供足夠隔離病房、提供足夠照顧病人的醫護、公開承諾不秋後算賬。

根據《香港01》報導，醫管局員工陣線稱已經有3,000名會員響應，開始第一階段罷工，即停止非緊急醫療服務。 組織方更預告若政府在3日晚上6點前不回應罷工訴求，會進一步升級罷工規模，涵蓋所有職系同事。

港府已經在1月28日停发中國公民自由行的簽證，但是31日特首林鄭月娥在記者會上說，禁止中國大陸人入境違反國際衛生條例，與世衛聲明有衡突，世衛已促請各國不要采取任何助長「歧視的行動」。 隨著香港確診病例增加，甚至出現疑似社區感染的病例，港人的不滿逐漸升高。

目前已經有62個國家針對中國公民或是從中國出境的旅客實施限制措施，例如歐盟申根區除了法國之外，全面停止发放簽證給中國公民。 其他國家如美國、菲律賓、朝鮮等對於自中國入境的旅客實施強制隔離。

羅法/文木(綜合報導)

本文章由德國之聲授權提供】

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