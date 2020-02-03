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解放軍駐湖北部隊 負責配送武漢民生活物資

2020-02-03 14:36中央社 台北3日電

據央視報導，解放軍開始負責武漢市民生活物資配送供應任務。圖為陸軍軍醫大學醫療隊隊...
據央視報導，解放軍開始負責武漢市民生活物資配送供應任務。圖為陸軍軍醫大學醫療隊隊員在黨旗前宣誓。 新華社
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湖北武漢肺炎疫情嚴峻，各地封城後，物資短缺消息頻傳。中國中央電視台今天報導，當局已下令由解放軍駐湖北部隊負責武漢民生物資配送，上午已出動50台軍用卡車配送200餘噸物資。

據報導，經中央軍委批准，根據中部戰區命令，解放軍駐湖北部隊抗擊疫情運力支援隊2日正式成立，開始承擔武漢市民生活物資配送供應任務。

報導表示，支援隊共由130輛軍用卡車、260多名官兵組成，主要從空降兵軍、空軍武漢基地、陸軍勤務學院訓練基地等駐軍部隊和軍事院校中臨時抽調，自2日起，根據地方配送中心的每日需求，派出運輸力量保障武漢市民生活物資配送。

中國國務院新聞辦公室上午也舉行記者會，說明疫情防控重點醫療和生活物資保障情況。據官網文字實錄，當局將進一步協調，增加糧食供給，同時安排一定數量的中央儲備凍豬肉，以備隨時投放。

中國國家發展改革委副主任連維良在會中表示，接下來會協調山東、江蘇、安徽、湖南、廣西等蔬菜產地，加強與湖北供需對接，增加新鮮蔬菜供應；協調中糧集團、中儲糧集團、中鹽集團等增加米麵油肉鹽的供應；協調重點速凍食品生產企業加大供應力度；安排一定數量的中央儲備凍豬肉，以備隨時投放。

他也提到，接下來將每天早晚兩次摸底各地生活物資供應情況，加強對湖北等重點地區蔬菜、食品等日常消費的市場監測，隨時協調解決影響供應的問題。

針對湖北醫療物資短缺問題，中國工業和信息化部黨組成員、總工程師田玉龍則表示，目前湖北屬於「緊平衡」狀態，截至2日24時，總共協調國內生產企業，累計向湖北發送了醫用防護服15.45萬件，運抵13.12萬件，N95口罩發貨13.36萬件。

田玉龍指出，目前病毒核酸檢測試劑是衛生系統和醫院直接從企業採購，產能已經恢復。截至2月1日，日產量已達77.3萬人份，相當於疑似患病者的40倍。從總的供應來看，已經基本滿足要求。但產能還沒有完全恢復，只達到60至70%，後續工作主要還是恢復產能。

武漢肺炎肺炎解放軍

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