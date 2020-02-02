要求向中國封關未果 香港醫護人員3日發動罷工

武漢肺炎擴散，香港醫護人員爭取對中國封關遭港府拒絕，號召醫護人員罷工的香港醫管局員工陣線今天宣布談判破裂，明天起將罷工5天，第1階段有3000名非緊急醫療的人員參與。

香港醫管局員工陣線表示，如果港府3日傍晚6時前仍拒絕醫護人員的封關等5大訴求，罷工行動則將於4日升級，屆時可望動員9000名醫護人員響應。

但陣線副主席羅卓堯指出，一旦香港出現武漢肺炎社區型感染，就會考慮擱置所有罷工行動。

醫管局員工陣線1日舉行員工大會，以3000多票的99%得票率通過罷工決議，而陣線爭取與香港特首林鄭月娥當面且公開談判也未能如願，遂宣布談判破裂，同時取消與醫管局官員會面。

醫管局員工陣線主席余麗明表示，目前的問題已經不是醫管局層面可解決，需要港府封關配合，否則無法阻截武漢肺炎病毒源頭。

羅卓堯則指出，如果港府採取拖字訣，會令港人受害，醫療系統亦會超載，「是不是要讓我們一個個倒下？這樣還能有誰去照顧病人呢」？

根據報導，明天參與首階段罷工的香港醫護人員，會在上午9時至中午12時，到各區域的龍頭醫院門外簽到，並前往其他醫院及診所分發白絲帶，呼籲醫護界加入罷工行列。

至於第2階段罷工，簽到地點將改為醫管局總部門前，陣線並考慮舉行集會，目前正向警方申請不反對通知書。

醫管局員工陣線先前提出的5大訴求，包括禁止非港人旅客經由中國入境；港府呼籲全港民眾戴口罩；提供足夠隔離病房且暫停非緊急服務；嚴肅追究病人逃走事件；確保住有隔離病患的工作環境安全，並向醫護人員提供足夠配套。