開工前夕 北京市官員：還在湖北民眾暫時別回來

即使3日大陸將全面恢復上班，但北京市政府副秘書長陳蓓公開呼籲從北京前往湖北探親、休假者，「暫時不離開湖北、暫時不返京」。 歐新社 分享 facebook

中國政府已宣布春節假期延至今天結束，3日恢復上班。但北京市政府副秘書長陳蓓公開呼籲從北京前往湖北探親、休假者，嚴格落實湖北當地政府防疫要求，「暫時不離開湖北、暫時不返京」。

新京報報導，北京市1日下午召開武漢肺炎疫情防控工作記者會，陳蓓在會中作上述表示。

陳蓓說，北京市已針對在湖北探親、休假者，透過「遠端推送溫馨提示」的方式，請這些人員「嚴格落實湖北省當地政府的有關新型冠狀病毒的防疫相關要求，總體上來說，希望這部分人員按照相關要求暫時不離開湖北，暫時不返京」。

她強調，這樣可從源頭上阻擊病毒的介入，從源頭做好防控工作。

至於已經從湖北返回北京者，陳蓓表示，請這些人員主動到社區登記，並向自己所屬的單位報告。對於在賓館居住的湖北到京人員，應接受北京監督性質的醫學觀察。

陳蓓表示，其他各地返京人員，在返京途中一定要全程佩戴口罩，同時配合隨車乘務員做好體溫檢測。抵達北京後，需向居住地社區和相關單位報告相應情況，並依14天的觀察期，每天早晚都要檢測體溫，避免到公共場所及人員密集場所，外出需要佩戴口罩。

她說，在防疫上，每一名返程回京人員的參與至關重要，因為龐大人潮會帶來交叉感染的風險，所以每一個人都應該加強自我防護。