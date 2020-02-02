親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
我嚴防武漢肺炎
陸武漢肺炎疫情
武漢肺炎全球燒
新國會宣誓就職
政治
軍事
綜合

澳網／約克維奇5盤鏖戰退汀恩 澳網8冠創新猷

開工前夕 北京市官員：還在湖北民眾暫時別回來

2020-02-02 20:44中央社 台北2日電

即使3日大陸將全面恢復上班，但北京市政府副秘書長陳蓓公開呼籲從北京前往湖北探親、...
即使3日大陸將全面恢復上班，但北京市政府副秘書長陳蓓公開呼籲從北京前往湖北探親、休假者，「暫時不離開湖北、暫時不返京」。 歐新社
分享

中國政府已宣布春節假期延至今天結束，3日恢復上班。但北京市政府副秘書長陳蓓公開呼籲從北京前往湖北探親、休假者，嚴格落實湖北當地政府防疫要求，「暫時不離開湖北、暫時不返京」。

新京報報導，北京市1日下午召開武漢肺炎疫情防控工作記者會，陳蓓在會中作上述表示。

陳蓓說，北京市已針對在湖北探親、休假者，透過「遠端推送溫馨提示」的方式，請這些人員「嚴格落實湖北省當地政府的有關新型冠狀病毒的防疫相關要求，總體上來說，希望這部分人員按照相關要求暫時不離開湖北，暫時不返京」。

她強調，這樣可從源頭上阻擊病毒的介入，從源頭做好防控工作。

至於已經從湖北返回北京者，陳蓓表示，請這些人員主動到社區登記，並向自己所屬的單位報告。對於在賓館居住的湖北到京人員，應接受北京監督性質的醫學觀察。

陳蓓表示，其他各地返京人員，在返京途中一定要全程佩戴口罩，同時配合隨車乘務員做好體溫檢測。抵達北京後，需向居住地社區和相關單位報告相應情況，並依14天的觀察期，每天早晚都要檢測體溫，避免到公共場所及人員密集場所，外出需要佩戴口罩。

她說，在防疫上，每一名返程回京人員的參與至關重要，因為龐大人潮會帶來交叉感染的風險，所以每一個人都應該加強自我防護。

武漢肺炎肺炎北京

延伸閱讀

武漢肺炎封城不封橋 擋不住急著賺錢的農民工

跟隨日本腳步！韓4日起禁過去2周曾到訪湖北外...

抗武漢肺炎 湖北最新通告：集中隔離所有疑似病...

南韓將禁止過去兩周內去過湖北的外國人入境 4...

相關新聞

全球疫情整理包／ 武漢肺炎阿聯再增1例確診 境外菲律賓1例身亡！

2020-02-02 20:20

武漢肺炎延燒陸客減少 衝擊日本觀光旅宿業

2020-02-02 19:13

中國武漢因疫情封城 旅日陸生放棄返家團聚

2020-02-02 19:08

武漢肺炎封城不封橋 擋不住急著賺錢的農民工

2020-02-02 18:20

武漢肺炎疫情嚴峻！美國防疫物資進口 中國取消加徵關稅

2020-02-02 18:20

港美孚社區拒設「肺炎隔離營」 警民對峙、議員被捕

2020-02-02 18:20

談判！不全面封關就罷工 港醫要求特首對話

2020-02-02 18:20

香港80歲老翁肺炎確診 轉院一度脫逃

2020-02-02 18:20

封城不夠…黃岡、溫州「準戒嚴」：非必要不得外出

2020-02-02 17:55

母胎傳染新型冠狀病毒？ 醫師：無足夠數據證實

2020-02-02 17:46

武漢母探女雙雙染疫 杭州房東被拘5日

2020-02-02 17:44

武漢肺炎／浙江多地今起「半封城」 限每戶只能一人出門採買

2020-02-02 17:43

期刊是隱匿武漢肺炎疫情共犯？學者：期刊和中國學者都應踹共

2020-02-02 16:45

實情恐更嚴峻！陸媒：武漢肺炎官方數據 不能反映全貌

2020-02-02 16:26

抗武漢肺炎 湖北最新通告：集中隔離所有疑似病例

2020-02-02 15:27

壞消息總先壓下 中國因惡習延誤武漢肺炎防疫先機

2020-02-02 15:23

武漢肺炎死者遺體怎處理？陸：就近火化 不得埋葬

2020-02-02 14:54

武漢肺炎廣東列二級 指揮中心：不排除擴大省份

2020-02-02 14:53

解放軍出動！共軍1400醫護員赴火神山 治武漢肺炎患者

2020-02-02 13:45

8天火速完工！抗武漢肺炎 火神山醫院明起接診

2020-02-02 13:27

澳門無口罩之亂 憑身分證限購政策安民心

2020-02-02 13:25

防武漢肺炎疫情蔓延 大陸停批赴港澳旅遊簽注

2020-02-02 12:13

湖北黃岡確診1002例 武漢之外第2個「破千」城市

2020-02-02 11:17

湖北外最嚴重疫情！溫州半封城 居民限制外出

2020-02-02 10:45

最新研究發現：武漢肺炎病毒存在糞便傳染

2020-02-02 09:14

武漢肺炎大陸昨新增逾2千例 總計逾1.4萬例304死

2020-02-02 08:51

大陸疫情整理包／武漢肺炎確診破萬例 看每日疫情變化圖表

2020-02-02 08:08

香港醫院管理局工會 通過明起罷工

2020-02-02 00:37

封城想逃 有人企圖划水盆越長江…

2020-02-02 00:28

武漢封城 動物園緊急求援 企鵝、鵜鶘即將斷糧

2020-02-02 00:25

身心俱疲 武漢醫生咆哮痛哭：我們還不是想回家！

2020-02-02 00:23

陸：進口美防疫物資 不加徵關稅

2020-02-02 00:10

港專家估武漢7.5萬人染病 疫情4月達頂點

2020-02-01 23:51

武漢肺炎 廣東疑已爆社區傳播

2020-02-01 23:47

武漢肺炎捐贈亂象 湖北紅十字會稱痛心自責

2020-02-01 23:35

防疫武漢肺炎不力 湖北黃岡337名黨員遭處分

2020-02-01 22:16

武漢著手安排 滯留武漢476名台人可望返台

2020-02-01 21:55

抗議政府不封關 香港醫護組織3日罷工

2020-02-01 21:39

陸包機接湖北遊客「返鄉」 網質疑：為何送回來？

2020-02-01 20:55
看更多

熱門文章

獨／滯武漢台胞確定近日包機回台 班機將直飛台灣

2020-02-02 10:01

全球疫情整理包／ 武漢肺炎阿聯再增1例確診 境外菲律賓1例身亡！

2020-02-02 20:20

原民吃野味都沒事？老祖宗的智慧 一定避開這一點

2020-02-02 08:00

武漢肺炎救命藥出現了？美治療染病男 一天就見效

2020-02-02 12:40

武漢著手安排 滯留武漢476名台人可望返台

2020-02-01 21:55

當新型病毒席捲城市...9成病原體未記錄 BBC：災難才剛開始

2020-02-02 09:00

防疫照顧假 人資主管教你怎麼「請假」

2020-02-02 17:47

爆武漢台人隔離地點恐遭罰 柯文哲驚：要被抓去關了？

2020-02-02 19:21

滯武漢台人將返國 柯文哲爆：部分安置陽明山

2020-02-02 16:42

大陸疫情整理包／武漢肺炎確診破萬例 看每日疫情變化圖表

2020-02-02 08:08

又停飛！ 越南航空今仍取消高雄出發班機

2020-02-02 11:28

中國境外首起武漢肺炎死亡病例！44歲武漢男菲律賓身亡

2020-02-02 11:19

武漢台人撤返後隔離營區確定設北部 地點保密

2020-02-02 11:21

最新研究發現：武漢肺炎病毒存在糞便傳染

2020-02-02 09:14

湖北外最嚴重疫情！溫州半封城 居民限制外出

2020-02-02 10:45

8天火速完工！抗武漢肺炎 火神山醫院明起接診

2020-02-02 13:27

陸官方首度證實 首批武漢台胞200多人將先返台

2020-02-02 13:12

美國第8例！波士頓麻州大學生武漢肺炎確診 美東首例

2020-02-02 02:48

美武漢肺炎患者糞便驗出病毒！ 糞口傳播恐引發社區感染

2020-02-02 09:44

世衛排除台灣 卜睿哲：不是「世界」衛生組織

2020-02-02 02:02

被稱武漢團落跑陳女找到了 原來是阿嬤已被撤銷列管

2020-02-02 14:35

獨／武漢肺炎疫情延燒 觀光業開工迎無薪假

2020-02-02 09:38

ICAO封鎖挺台推特帳號 美國務院深表關切

2020-02-02 05:05

武漢返台馮男喊冤：16日回台根本沒要求填寫資料

2020-02-02 14:08

防疫武漢肺炎不力 湖北黃岡337名黨員遭處分

2020-02-01 22:16

滯武漢台胞回台 交通部：華航已待命

2020-02-02 11:02

連市長都買不到口罩 侯友宜： 你說市民買得到嗎？

2020-02-02 16:26

新加坡武漢肺炎再添2例、確診18人 成境外確診第3多

2020-02-01 21:36

不捨大陸女友及愛犬留守武漢 美國男：很多人寧自救也不願到醫院

2020-02-02 09:27

武漢肺炎 廣東疑已爆社區傳播

2020-02-01 23:47

「挺台灣加入WHO」向白宫請願數破10萬 美政府需回應

2020-02-02 12:43

解放軍出動！共軍1400醫護員赴火神山 治武漢肺炎患者

2020-02-02 13:45

近4,000萬片口罩 上月已出口

2020-02-02 00:41

身心俱疲 武漢醫生咆哮痛哭：我們還不是想回家！

2020-02-02 00:23

武漢肺炎大陸昨新增逾2千例 總計逾1.4萬例304死

2020-02-02 08:51

找到了！大鬧林口診所男子已就醫 排除染武漢肺炎

2020-02-01 22:13

武漢撤僑台人安排 指揮中心：北中南安置所設單人房

2020-02-02 14:58

滯武漢台人將返國 擬在營區或部會閒置空間隔離

2020-02-02 15:41

慢半拍？口罩管制前 1月已出口近4千萬片

2020-02-02 00:58

蔓延24國 世衛：武漢肺炎全球確診破1萬例

2020-02-02 05:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top