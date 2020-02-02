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中國武漢因疫情封城 旅日陸生放棄返家團聚

2020-02-02 19:08中央社 台北2日電

武漢肺炎肆虐，重災區武漢市率先宣布封城，有來自武漢的旅日陸生因為擔心一旦歸鄉，便...
武漢肺炎肆虐，重災區武漢市率先宣布封城，有來自武漢的旅日陸生因為擔心一旦歸鄉，便無法返日繼續學業，遂打消回家念頭。 法新社
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新型冠狀病毒肺炎武漢肺炎）肆虐中國，疫情發源地湖北省武漢市率先宣布封城。有來自武漢的旅日陸生因為擔心一旦歸鄉，便無法返日繼續學業，遂將機票退訂，打消回家念頭。

新型冠狀病毒自2019年底在武漢爆發後，疫情持續蔓延。1月23日凌晨，武漢市政府率先宣布在當天早上10時起開始封城，大眾交通工具停駛，並要市民減少不必要的外出。

在日本留學的陸生小鈺（化名）透過電話告訴中央社記者，原本已買好2月16日的機票，準備返回武漢與家人團聚。後來，由於武漢宣布封城，加上日本政府禁止來自湖北的人士入境，因擔心影響自己在日本的學業，只好取消機票，打消回家的念頭。

對於新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延，小鈺表示，湖北省政府及武漢市政府最難辭其咎。然而，她卻為中國中央政府打了「及格分」。

小鈺認為，也許一開始真的出現瞞報，但核酸檢測結果得先送北京等城市，待確認後才能通報「邏輯上是說得通的」。

但是對於新型冠狀病毒肺炎疫情爆發的責任歸屬，小鈺說現在還不想追究，「現在最重要的是同心協力解決問題」，待疫情解決後，該負責的官員，「一個也別想跑」。

至於中國學生因為疫情在海外遭受歧視的問題，小鈺笑說自己「日語說得不錯」，沒有被認出是中國人，因此在日本沒有遭遇過歧視的白眼；但她留學歐美的朋友，就沒有那麼幸運了。

小鈺轉述她留學歐美的朋友的遭遇說，歐美人士用一種恐慌的態度對待來自中國的留學生，「說白了，大家現在把『恐漢』上升到『恐中』」。

然而，小鈺對此表示理解，並自述原先預定這個月要來台灣，但在航空公司宣布可退票時，就已果斷退票。她卻不遺憾，「因為不想給台灣人帶來恐慌」。

武漢肺炎肺炎陸生疫情

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