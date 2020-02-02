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香港80歲老翁肺炎確診 轉院一度脫逃

2020-02-02 18:20世界日報 香港新聞組／香港2日電

香港至今武漢肺炎確診個案持續增加，一名日前去日本遊玩的80歲老翁，在「初步確診」後安排轉院時，一度嘗試從後門離開，但被醫護發現截回，已送往瑪嘉烈醫院。醫管局為該名患者進行的測試呈陽性反應，仍需待生防護中心的測試覆核。

香港電台報導，新增個案是一名居於葵涌邨綠葵樓的80歲男患者，他在上月10日經羅湖口岸到內地逗留數小時，之後在同月17日乘飛機由香港到日本東京，幾日後、即同月20日在橫濱上船坐郵輪，5日後抵達香港啟德郵輪碼頭。

生防護中心指出，這名患者過往健康良好，與太太同住，早前與兩名女兒到日本旅行。他在上月19日起咳嗽，同月30日起發燒，同日到明愛醫院急症室求醫，其後接受隔離，已轉送瑪嘉烈醫院進一步治療，目前情況穩定。

初步調查顯示，他在潛伏期內沒有到醫療機構、濕街市或海鮮市場，亦無接觸野生動物。

香港01報導，消息人士透露，雖然患者指自己未有到過內地，但其太太說話有口音，也提供了一個內地電話號碼，醫護人員把患者送入隔離病房，他最終初步確診。

當局擔心 肺炎可能本地散播

報導指出，香港至今共有13宗武漢新型肺炎確診病例，其中12宗確定由中國大陸傳入，只有1宗感染源頭不確定。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，至今未能確定其染病源頭，當局擔心新型肺炎可能在本地散播，會繼續隔離可疑染病者及密切追蹤接觸者。

武漢肺炎肺炎

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