談判！不全面封關就罷工 港醫要求特首對話

武漢肺炎襲港，確診個案不斷增加。醫管局員工陣線大比數通過罷工議案，工會2日與醫管局談判，並要求特首林鄭月娥出席與醫護對話。若未能達成共識，公院數千名員工將從星期一起分階段罷工。 香港中國通訊社 分享 facebook 武漢肺炎襲港，確診個案不斷增加。醫管局員工陣線大比數通過罷工議案，工會2日與醫管局談判，並要求特首林鄭月娥出席與醫護對話。若未能達成共識，公院數千名員工將從星期一起分階段罷工。

香港電台報導，醫管局員工陣線主席余慧明說，如果政府不全面封關，堵截源頭，人手與防疫物資不會足夠，強調是政府與醫管局無能與不作為，逼使醫護走到這一步。她又說，目前約有9000人聯署罷工宣言，包括約6000名護士及約700名醫生，估計約有2000多人參與首日罷工。

醫管局員工陣線並要求醫管局設置足夠隔離病房及配套予照顧隔離病人的醫護，同時公開承諾絕不秋後算帳。

衛生局局長 感觸落淚

報導指出，食物及生局局長陳肇始回應有醫護工會計畫下星期發起罷工時，一度感觸落淚，表示擔心醫護人員的情緒和公立醫院的服務。醫管局主席范鴻齡表示，醫護罷工無助推動政府全面封關，但一定影響病人的權益，代員工向病人致歉，又形容罷工是不正確，亦對其他員工不公道。