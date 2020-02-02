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港美孚社區拒設「肺炎隔離營」 警民對峙、議員被捕

2020-02-02 18:20世界日報 香港新聞組／香港2日電

港政日前徵用位於美孚、饒宗頤文化館的旅館「翠雅山房」作醫療用途，事後卻爆出此為武漢肺炎「隔離營」。當地居民不滿政府未事先諮詢，1日群起遊行抗議。警民對峙持續至凌晨，有區議員及市民被捕。

香港電台報導，一批反對政府計畫將饒宗頤文化館改作檢疫中心的美孚新邨居民，1日晚間在美孚巴士總站附近聚集，高叫「美孚人反抗」的口號，其後有人堵路，又以噴漆噴在巴士的擋風玻璃位置。到晚上約11時，有人以垃圾桶等雜物堵塞馬路，有人用噴漆噴在巴士的擋風玻璃位置，阻礙巴士行駛。有人亦以噴漆在地上噴上「封關救港」的字句。

大批防暴警察在凌晨進入美孚新邨範圍，向部分人臉部噴胡椒噴劑，截查部分市民，期間又用胡椒球槍指向在場人士。期間衝上平台，制伏一名男子，至少帶走兩人。警方制伏市民過程，有人罵警察，高呼反對隔離營。警方多次舉藍旗，呼籲在平台的人離開。在場人士隨即反駁，指自己是美孚居民，反問為何不可以逗留屋苑街道。

美孚中選區、深水區議會副主席、公民黨伍月蘭的議員辦公室證實，伍月蘭被捕。她的辦公室在美孚新邨四期平台，她昨天下午曾與美孚居民步行到饒宗頤文化館外，反對政府計畫徵用文化館作檢疫中心。

香港01報導，有居民擔心，翠雅山房距民居僅十分鐘路程，認為隔離營不應該設置在社區。深水區議員指知悉事件後，已即時諮詢居民意見，擔心一旦在美孚開先例，日後有更多社區會出現隔離營。

報導指出，這是繼粉嶺暉明邨後，政府再次計畫於社區設置隔離營。食物及生局發言人表示，被安排入住檢疫中心的，並非確診或懷疑感染病人，而是與確診患者有密切接觸及沒有任何病徵的人士。政府在尋覓選址時，已詳細考慮設施是否符合檢疫中心的要求，希望市民理解政府考慮使用饒宗頤文化館作為檢疫中心的原因。

武漢肺炎肺炎

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