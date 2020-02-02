武漢肺炎疫情嚴峻！美國防疫物資進口 中國取消加徵關稅

武漢肺炎疫情嚴峻，間接緩和了仍未完全停戰的美中貿易戰。中國國務院關稅稅則委員會昨晚公告，對照「防控新型冠狀病毒肺炎疫情進口物資免稅政策」，自即日起對進口原產於美國的醫療防疫物資，不實施對美加徵關稅措施，已加徵稅款予以退還。

公告指出，免稅措施實施期間為1月1日至3月31日。公告免稅進口物資囊括試劑，消毒物品，防護用品，救護車、防疫車、消毒用車、應急指揮車等。公告稱，此即恢復中國對美232措施所中止的關稅減讓義務、不加徵為反制美301措施所加徵的關稅，並指上述不實施加徵關稅措施與「防控新型肺炎防疫物資進口免稅政策」實施時間保持一致。

另據中央社報導，中國國務院總理李克強近日與歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）通話時表示，希望歐盟為中方向歐盟成員國緊急商業採購醫療物資，提供必要便利，中國國務委員兼外交部長王毅參與這次通話。

李克強說，中國當前正在全力保障奮戰在抗疫一線醫護人員所需的醫療物資，也希望歐盟為中方透過商業管道從歐盟成員國緊急採購醫療物資提供必要便利。

另外，中國財政部、海關總署和稅務總局昨日也聯合發布「關於防控新型冠狀病毒感染的肺炎疫情進口物資免稅政策」公告，稱境外無償捐贈用於防控新型冠狀病毒肺炎疫情的進口物資可免徵進口稅收，衛生健康主管部門組織進口的直接用於防控疫情物資免徵關稅。