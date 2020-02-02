武漢肺炎封城不封橋 擋不住急著賺錢的農民工

武漢肺炎疫情凶猛，湖北各地封城防疫，飛機、火車以及公路交通基本不通，但據報導，人們可以步行經過長江大橋自由出入湖北省，尤其是急於工作掙錢的農民工。

德國之聲報導，與湖北黃岡市一江之隔的江西省的九江市，長江本是它們的分界線。武漢爆疫情，黃岡市成了重災區，是最早關閉的幾個城市之一。到1月31日，黃岡累計確診的新冠病人已接近600個病例，其中死亡12人。

雖然大橋不通車，但步行者卻依然可以不受阻礙的來往通行。當地警察告訴媒體，在「特殊情況」下，從湖北出來或者進入湖北都是可以的。「特殊情況」比方說，春節前定好車票在武漢過年、現在要返回九江的人。一男性表示，他搭車從九江過來，同車的朋友返回湖北，他說，「回到湖北後，就不能再出來了，只能待在那裡，在家待著。」

而一名45歲的農民工從湖北方向出來、經過大橋後說，「每人都很害怕，但我想，事情並沒有那麼糟。」像他這樣春節過後急於工作掙錢的人還有很多。近日網上瘋傳的一篇文章「你沒窮過，所以你不懂」，似乎道出了急於工作掙錢的人的無奈與防疫的漏洞。

能夠步行進入湖北省黃岡市?這還叫做封城嗎？人們開始對封城控制疫情的可靠性產生懷疑，畢竟，這場疫情足以嚴重，以至於世界衛生組織已將之定性為「國家關注的突發公共衛生事件」。

一名40歲的吳姓企業主正在江邊江西一側垂釣，他告訴記者，他擔心那些作為例外從湖北出來的人，「病毒有潛伏期，如果這些人帶著病毒到中國的北部地區，一定會感染那裡的人。」

報導指出，雖然九江市沒有官方封城，但往日熙熙攘攘的街道上現在一片空曠，旅遊景點也被關閉。

一名59歲的出租車司機說，「每年這個時節都是賺錢的好機會，春節回鄉探親的人很多。但今年出了這個病疫，我們只能按照政府說的去做，也就是，待在家裡。沒有人出去，街上也沒人。」