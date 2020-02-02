親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
我嚴防武漢肺炎
陸武漢肺炎疫情
武漢肺炎全球燒
新國會宣誓就職
政治
軍事
綜合

中小學延後開學兩周家長哭了 「開學之亂」QA看這裡

「法樂琪」法式料理創辦人張振民跌倒逝世 享壽69歲

封城不夠…黃岡、溫州「準戒嚴」：非必要不得外出

2020-02-02 17:55世界日報 中國新聞組╱北京2日電

來源：YouTube

武漢肺炎蔓延，疫情僅次於武漢的湖北省黃岡市及湖北以外病例最多的浙江溫州，這兩日相繼發布近乎「戒嚴」的管制措施，緊急通知要求每戶家庭每兩天只准一名家庭成員上街採購生活物資，拒不聽從管理的，公安機關將會介入。此「禁足」防疫措施堪稱罕見，顯示當地疫情嚴重。

據官方數據顯示，截至1月31日24時，黃岡市累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎病例726例，死亡14例。浙江省1日又新增62例，目前已確診661人，溫州至今已確診241人，是浙江病例最多的城市。

綜合媒體報導，黃岡市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作指揮部1日發布緊急通知要求，市區範圍內居民每戶家庭每兩天可指派一名家庭成員上街採購生活物資，其他人員除生病就醫、疫情防控工作需要、在超商和藥店上班外，不得外出。

通知要求市區所有黨員幹部、人大代表、政協委員要發揮帶頭作用，管好自己、家人、親屬，帶動街坊鄰居，協助工作人員勸導小區居民按要求少出門、少上街、不串門、不聚集。

報導稱，通知規定，對拒不聽從居民小區工作人員管理勸阻、聚眾鬧事的，公安機關要加大打擊力度。凡發現黨員幹部、公職人員不服從管理，不聽從勸阻，參與聚眾鬧事的，提請紀檢監察機關嚴肅問責，同時追究其所在單位主要負責人責任。

通知並要求駐居民小區的黨員幹部要切實履行包保責任，按時上崗履責，主動支持配合居民小區工作人員做好人員外出管控工作。履職不到位的，嚴肅問責。

黃岡市市長邱麗新表示，大概六、七十萬人在武漢封城之前返回了黃岡，她表示，現存1000多人的疑似病例這兩天很快會檢測完畢，將有很大的比例將會確診。

報導說，繼湖北黃岡後，浙江溫州當局也發出通告，從2日凌晨零時起，禁止市內無關人員出門，每個家庭每兩日可指派一名家庭成員出門採購生活物資，其他人員除生病就醫、疫情防控工作需要，和在保障公共事業運行、群眾生活及其他涉及重要國計民生的相關企業上班外，原則上不要外出。

通告稱，有關措施實施至本月8日。

武漢肺炎蔓延，疫情僅次於武漢的湖北省黃岡市及湖北以外病例最多的浙江溫州，這兩日相...
武漢肺炎蔓延，疫情僅次於武漢的湖北省黃岡市及湖北以外病例最多的浙江溫州，這兩日相繼發布近乎「戒嚴」的管制措施，緊急通知要求每戶家庭每兩天只准一名家庭成員上街採購生活物資，拒不聽從管理的，公安機關將會介入。 路透社
分享

武漢肺炎肺炎

延伸閱讀

美武漢肺炎患者糞便驗出病毒 港學者：口罩防疫...

我武漢肺炎防疫升級 其他疫情擴大省分不排除列...

抗武漢肺炎 湖北最新通告：集中隔離所有疑似病...

壞消息總先壓下 中國因惡習延誤武漢肺炎防疫先...

相關新聞

全球疫情整理包／ 武漢肺炎阿聯再增1例確診 境外菲律賓1例身亡！

2020-02-02 18:23

武漢肺炎／浙江多地今起「半封城」 限每戶只能一人出門採買

2020-02-02 17:43

武漢肺炎封城不封橋 擋不住急著賺錢的農民工

2020-02-02 18:20

武漢肺炎疫情嚴峻！美國防疫物資進口 中國取消加徵關稅

2020-02-02 18:20

港美孚社區拒設「肺炎隔離營」 警民對峙、議員被捕

2020-02-02 18:20

談判！不全面封關就罷工 港醫要求特首對話

2020-02-02 18:20

香港80歲老翁肺炎確診 轉院一度脫逃

2020-02-02 18:20

母胎傳染新型冠狀病毒？ 醫師：無足夠數據證實

2020-02-02 17:46

武漢母探女雙雙染疫 杭州房東被拘5日

2020-02-02 17:44

期刊是隱匿武漢肺炎疫情共犯？學者：期刊和中國學者都應踹共

2020-02-02 16:45

實情恐更嚴峻！陸媒：武漢肺炎官方數據 不能反映全貌

2020-02-02 16:26

抗武漢肺炎 湖北最新通告：集中隔離所有疑似病例

2020-02-02 15:27

壞消息總先壓下 中國因惡習延誤武漢肺炎防疫先機

2020-02-02 15:23

武漢肺炎死者遺體怎處理？陸：就近火化 不得埋葬

2020-02-02 14:54

武漢肺炎廣東列二級 指揮中心：不排除擴大省份

2020-02-02 14:53

解放軍出動！共軍1400醫護員赴火神山 治武漢肺炎患者

2020-02-02 13:45

8天火速完工！抗武漢肺炎 火神山醫院明起接診

2020-02-02 13:27

澳門無口罩之亂 憑身分證限購政策安民心

2020-02-02 13:25

防武漢肺炎疫情蔓延 大陸停批赴港澳旅遊簽注

2020-02-02 12:13

湖北黃岡確診1002例 武漢之外第2個「破千」城市

2020-02-02 11:17

湖北外最嚴重疫情！溫州半封城 居民限制外出

2020-02-02 10:45

最新研究發現：武漢肺炎病毒存在糞便傳染

2020-02-02 09:14

武漢肺炎大陸昨新增逾2千例 總計逾1.4萬例304死

2020-02-02 08:51

大陸疫情整理包／武漢肺炎確診破萬例 看每日疫情變化圖表

2020-02-02 08:08

香港醫院管理局工會 通過明起罷工

2020-02-02 00:37

封城想逃 有人企圖划水盆越長江…

2020-02-02 00:28

武漢封城 動物園緊急求援 企鵝、鵜鶘即將斷糧

2020-02-02 00:25

身心俱疲 武漢醫生咆哮痛哭：我們還不是想回家！

2020-02-02 00:23

陸：進口美防疫物資 不加徵關稅

2020-02-02 00:10

港專家估武漢7.5萬人染病 疫情4月達頂點

2020-02-01 23:51

武漢肺炎 廣東疑已爆社區傳播

2020-02-01 23:47

武漢肺炎捐贈亂象 湖北紅十字會稱痛心自責

2020-02-01 23:35

防疫武漢肺炎不力 湖北黃岡337名黨員遭處分

2020-02-01 22:16

武漢著手安排 滯留武漢476名台人可望返台

2020-02-01 21:55

抗議政府不封關 香港醫護組織3日罷工

2020-02-01 21:39

陸包機接湖北遊客「返鄉」 網質疑：為何送回來？

2020-02-01 20:55

香港郵政遇口罩郵包「特急」送貨 網友：真的很感謝！

2020-02-01 20:08

防控武漢肺炎疫情！大陸暫停影視劇拍攝

2020-02-01 18:09

防疫一線醫院缺口罩遭疑 湖北紅會：無權分配

2020-02-01 17:53
看更多

熱門文章

防堵武漢肺炎！高中以下延至25日開學 家長可請防疫照顧假

2020-02-02 16:44

獨／滯武漢台胞確定近日包機回台 班機將直飛台灣

2020-02-02 10:01

全球疫情整理包／ 武漢肺炎阿聯再增1例確診 境外菲律賓1例身亡！

2020-02-02 18:23

台灣非大陸疫區 越南對台禁令取消

2020-02-01 19:35

原民吃野味都沒事？老祖宗的智慧 一定避開這一點

2020-02-02 08:00

武漢著手安排 滯留武漢476名台人可望返台

2020-02-01 21:55

武漢肺炎救命藥出現了？美治療染病男 一天就見效

2020-02-02 12:40

武漢返台男女留「假資料」 找「嘸」人讓北市里長氣炸

2020-02-01 19:30

日本武漢肺炎增3例 目前共20人染病

2020-02-01 20:44

當新型病毒席捲城市...9成病原體未記錄 BBC：災難才剛開始

2020-02-02 09:00

擴大武漢肺炎防疫：設籍廣東陸客不准入境、小三通居家檢疫14天

2020-02-01 20:00

中國境外首起武漢肺炎死亡病例！44歲武漢男菲律賓身亡

2020-02-02 11:19

又停飛！ 越南航空今仍取消高雄出發班機

2020-02-02 11:28

大陸疫情整理包／武漢肺炎確診破萬例 看每日疫情變化圖表

2020-02-02 08:08

最新研究發現：武漢肺炎病毒存在糞便傳染

2020-02-02 09:14

越南把台灣視為「中國」 越航下午把登機旅客趕下機

2020-02-01 19:02

武漢台人撤返後隔離營區確定設北部 地點保密

2020-02-02 11:21

緬甸曼德勒機場也禁台航班 其餘城市暫無影響

2020-02-01 18:47

湖北外最嚴重疫情！溫州半封城 居民限制外出

2020-02-02 10:45

很多人買不到口罩 高雄罷韓、捐血送的口罩從那裡來？

2020-02-01 19:10

美國第8例！波士頓麻州大學生武漢肺炎確診 美東首例

2020-02-02 02:48

陸包機接湖北遊客「返鄉」 網質疑：為何送回來？

2020-02-01 20:55

陸官方首度證實 首批武漢台胞200多人將先返台

2020-02-02 13:12

8天火速完工！抗武漢肺炎 火神山醫院明起接診

2020-02-02 13:27

美武漢肺炎患者糞便驗出病毒！ 糞口傳播恐引發社區感染

2020-02-02 09:44

世衛排除台灣 卜睿哲：不是「世界」衛生組織

2020-02-02 02:02

ICAO封鎖挺台推特帳號 美國務院深表關切

2020-02-02 05:05

獨／武漢肺炎疫情延燒 觀光業開工迎無薪假

2020-02-02 09:38

峰迴路轉！越南下午拒台晚上解禁 航空公司雞飛狗跳

2020-02-01 20:07

防疫武漢肺炎不力 湖北黃岡337名黨員遭處分

2020-02-01 22:16

被稱武漢團落跑陳女找到了 原來是阿嬤已被撤銷列管

2020-02-02 14:35

想不開？日本肺炎撤僑隔離設施一內閣官房職員疑自殺

2020-02-01 20:25

越南拒絕中國航班含台灣 旅客：不爽，台灣人是台灣人

2020-02-01 19:36

武漢返台馮男喊冤：16日回台根本沒要求填寫資料

2020-02-02 14:08

滯武漢台胞回台 交通部：華航已待命

2020-02-02 11:02

新加坡武漢肺炎再添2例、確診18人 成境外確診第3多

2020-02-01 21:36

武漢肺炎 廣東疑已爆社區傳播

2020-02-01 23:47

我擁百枚AIM-9X飛彈 專家：取得爭取增程彈入場券

2020-02-01 20:02

不捨大陸女友及愛犬留守武漢 美國男：很多人寧自救也不願到醫院

2020-02-02 09:27

滯武漢台人將返國 柯文哲爆：部分安置陽明山

2020-02-02 16:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top