封城不夠…黃岡、溫州「準戒嚴」：非必要不得外出

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武漢肺炎蔓延，疫情僅次於武漢的湖北省黃岡市及湖北以外病例最多的浙江溫州，這兩日相繼發布近乎「戒嚴」的管制措施，緊急通知要求每戶家庭每兩天只准一名家庭成員上街採購生活物資，拒不聽從管理的，公安機關將會介入。此「禁足」防疫措施堪稱罕見，顯示當地疫情嚴重。

據官方數據顯示，截至1月31日24時，黃岡市累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎病例726例，死亡14例。浙江省1日又新增62例，目前已確診661人，溫州至今已確診241人，是浙江病例最多的城市。

綜合媒體報導，黃岡市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作指揮部1日發布緊急通知要求，市區範圍內居民每戶家庭每兩天可指派一名家庭成員上街採購生活物資，其他人員除生病就醫、疫情防控工作需要、在超商和藥店上班外，不得外出。

通知要求市區所有黨員幹部、人大代表、政協委員要發揮帶頭作用，管好自己、家人、親屬，帶動街坊鄰居，協助工作人員勸導小區居民按要求少出門、少上街、不串門、不聚集。

報導稱，通知規定，對拒不聽從居民小區工作人員管理勸阻、聚眾鬧事的，公安機關要加大打擊力度。凡發現黨員幹部、公職人員不服從管理，不聽從勸阻，參與聚眾鬧事的，提請紀檢監察機關嚴肅問責，同時追究其所在單位主要負責人責任。

通知並要求駐居民小區的黨員幹部要切實履行包保責任，按時上崗履責，主動支持配合居民小區工作人員做好人員外出管控工作。履職不到位的，嚴肅問責。

黃岡市市長邱麗新表示，大概六、七十萬人在武漢封城之前返回了黃岡，她表示，現存1000多人的疑似病例這兩天很快會檢測完畢，將有很大的比例將會確診。

報導說，繼湖北黃岡後，浙江溫州當局也發出通告，從2日凌晨零時起，禁止市內無關人員出門，每個家庭每兩日可指派一名家庭成員出門採購生活物資，其他人員除生病就醫、疫情防控工作需要，和在保障公共事業運行、群眾生活及其他涉及重要國計民生的相關企業上班外，原則上不要外出。