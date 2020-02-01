親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
我嚴防武漢肺炎
陸武漢肺炎疫情
武漢肺炎全球燒
新國會宣誓就職
政治
軍事
綜合

日本武漢肺炎確診增至20例！成為中國境外疫情最嚴重國家

陸包機接湖北遊客「返鄉」 網質疑：為何送回來？

2020-02-01 20:55德國之聲 德國之聲

武漢肺炎疫情蔓延全球，自1月23日以來，武漢一直處於「封城」狀態。圖為大陸境內防...
武漢肺炎疫情蔓延全球，自1月23日以來，武漢一直處於「封城」狀態。圖為大陸境內防疫現況。 美聯社
分享

中國外交部網站周五（1月31日）的消息顯示，外交部發言人華春瑩表示，考慮到近日湖北特別是武漢中國公民在海外遇到的實際困難，中國政府決定盡快派民航包機把他們直接接回武漢。

據中國民航局統計，目前泰國曼谷、馬來西亞亞庇分別有117名和100名湖北籍人員願乘包機盡快返回武漢。民航局在公告結尾處寫道，此次包機採取自願購票原則。

當天稍晚時候，中國外交部再發消息：「中國政府派出的首架民航包機自泰國曼谷出發，搭載76名湖北同胞安全抵達武漢天河機場。」

澎湃新聞周六報導稱，從東京起飛的春秋航空9C6152次航班，載著111名湖北籍旅客落地武漢。該航班由中國駐日使館牽頭協調，旅客登機前需測量體溫並健康登記。據悉，這是中國民航局協調的第三架負責接回海外滯留的湖北籍旅客的民航包機。另據官媒央視新聞的消息，目前在日本東京及周邊地區約有350名湖北籍人員願乘包機盡快返回武漢。

網友質疑

中國官媒在報導相關新聞時提到機上乘客得以回家的喜悅和感激之情，也有文章直接以「對家的渴望遠勝於對疫情的恐懼」為題。這些報導下的評論裡有感慨「祖國強大」的聲音，也有質疑的表態，例如一名新浪微博用戶不解地寫道：「各國都忙著把僑民從武漢接回，因世界至中國病毒最重的就是武漢，好不容易包機把滯留在外的人接回來，找個安全點的地先過渡一些天，為何直接又送回了武漢？」

還有網友呼籲：「把這些旅客都安排在疫情比較輕的地方，不要再送回武漢了，武漢的壓力太大。」除此之外，也有不少用戶贊同這種做法，認為這樣「可以避免殃及其它省市」。

法新社注意到相關討論，並稱目前武漢的醫院不堪重負。法新社記者看到醫院門口排起的長隊，有些病人說他們要排兩天才能看到醫生。

目前從武漢爆發的新型冠狀病毒已造成愈萬人感染，259人死亡。根據中國官方的最新數字，湖北省累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎病例7153例，其中武漢市3215例。

自1月23日以來，武漢一直處於「封城」狀態。武漢市長周先旺26日稱，目前有500多萬人離開武漢。隨著疫情升級，多國陸續宣布從武漢的撤僑計劃。一些國家和地區也已限制從武漢或湖北來的人員入境，加上多國航空公司決定暫停前往中國的航班，導致有中國游客滯留在海外。

世界衛生組織於本周四宣布新型冠狀病毒為全球公共衛生緊急事件。美國政府周五繼而宣布進入公共衛生緊急狀態，禁止近期去過中國的外國公民入境。

本文章由德國之聲授權提供】

武漢肺炎肺炎華春瑩

相關新聞

全球疫情整理包／日本武漢肺炎確診增至20例！成中國境外疫情最嚴重國家

2020-02-01 20:50

香港郵政遇口罩郵包「特急」送貨 網友：真的很感謝！

2020-02-01 20:08

防控武漢肺炎疫情！大陸暫停影視劇拍攝

2020-02-01 18:09

防疫一線醫院缺口罩遭疑 湖北紅會：無權分配

2020-02-01 17:53

一罩難求！工資漲5倍 陸口罩產量仍未達平時一半

2020-02-01 17:50

醫護人員力抗武漢肺炎！「席地而睡」照片曝光引討論

2020-02-01 17:04

台人滯留武漢回不來 林為洲批政府踢皮球「是在哈囉」

2020-02-01 16:20

陸武漢肺炎擴散誰該負責 輿論點名地方官員

2020-02-01 16:17

陸官方專家：目前不確認武漢肺炎有沒有母嬰傳播的風險

2020-02-01 16:06

湖北黃岡市發通知 每戶家庭每兩天只能一名成員外出

2020-02-01 15:39

武漢台商發燒7天看不到醫生 台協副會長：我們非常緊急、非常危險

2020-02-01 15:09

一晚接診200病患還要幫收屍！武漢女醫師：心理防線崩潰

2020-02-01 14:59

江西「毒王」一人感染15人 包括13醫護中鏢

2020-02-01 14:25

香港醫界推算武漢7.5萬人染病 疫情4月到頂

2020-02-01 14:11

武漢肺炎雙創新高 大陸確診破萬

2020-02-01 13:25

501台胞滯留武漢 視訊飆淚「想回家」

2020-02-01 13:18

香港研究推估：武漢市有7萬5800人感染武漢肺炎

2020-02-01 12:13

武漢封城衝深圳 民眾轟「遭機長丟包」華航回應了

2020-02-01 12:05

港專家：武漢肺炎病毒傳播比SARS強 預料疫情尚未到頂

2020-02-01 11:14

口罩之後，大陸民眾現在瘋搶這個口服液

2020-02-01 10:42

大陸疫情整理包／武漢肺炎確診破萬例 看每日疫情變化圖表

2020-02-01 09:43

五大門派傳祕招！居家防疫獨門好康 外面享不到

2020-02-01 09:00

大陸武漢肺炎確診病例突破萬人

2020-02-01 08:55

疫情嚴峻美更新赴陸旅遊警示 陸批起不好的頭、不厚道

2020-02-01 01:18

陸繼「口罩之爭」後 雙黃連口服液出現搶購潮

2020-02-01 01:01

新聞眼／大陸醫療資源有限 強留台商不如放行

2020-02-01 00:41

武漢2台商確診 台商圈恐慌…盼政府接回台

2020-02-01 00:34

林鄭月娥拒全面封關 香港6500醫護下周一罷工

2020-02-01 00:26

滯留海外的武漢人 大陸派機接回

2020-02-01 00:20

一罩難求！大陸一周進口5600萬片 仍不夠用

2020-02-01 00:13

大陸單日確診、死亡創新高 2台商中鏢

2020-02-01 00:06

悲慘武漢！物資緊缺 醫護戴泳鏡、穿紙尿褲救人

2020-02-01 00:05

隱匿疫情？陸稱論文「回顧性推論」

2020-01-31 23:54

大陸最新發現 雙黃連口服液可抑制武漢肺炎

2020-01-31 23:10

抗疫好消息 武漢市金銀潭醫院20名患者集體出院

2020-01-31 22:17

武漢市長：6萬名醫務工作者參與救治和疫情防控

2020-01-31 22:04

武漢市長：武漢口罩、酒精仍不足

2020-01-31 22:00

陸委會證實2大陸台商確診感染武漢肺炎

2020-01-31 20:36

北京宣布：除必要行業外 各企業2月10日上班

2020-01-31 20:17
看更多

熱門文章

越南5月1日前拒中港澳台入境 星宇長榮折返

2020-02-01 16:49

全球疫情整理包／日本武漢肺炎確診增至20例！成中國境外疫情最嚴重國家

2020-02-01 20:50

議員查出政府口罩採購不到1元 為何賣民眾8元？

2020-01-31 22:23

武漢封城衝深圳 民眾轟「遭機長丟包」華航回應了

2020-02-01 12:05

台灣非大陸疫區 越南對台禁令取消

2020-02-01 19:35

大陸最新發現 雙黃連口服液可抑制武漢肺炎

2020-01-31 23:10

韓國瑜要蓋大型收容所？柯文哲：不是很懂的人就不要講

2020-02-01 10:41

大陸武漢肺炎確診病例突破萬人

2020-02-01 08:55

民進黨國會過半優勢 游錫堃高票當選立法院長

2020-02-01 11:54

美宣告武漢肺炎構成公衛事件 14天內曾訪陸外國人禁入境

2020-02-01 05:43

立院院長選舉拿到1票 賴品妤嚇得喊冤「真的沒投自己」

2020-02-01 14:47

大陸疫情整理包／武漢肺炎確診破萬例 看每日疫情變化圖表

2020-02-01 09:43

超商今未補口罩 民眾怨：說好的「買得到口罩」呢？

2020-02-01 10:38

越南把台灣視為「中國」 越航下午把登機旅客趕下機

2020-02-01 19:02

林口從陸返台呼吸困難男子 警方找到了

2020-02-01 13:43

「白眼女神」黃捷罷免案1階達標 罷韓團體聲援反罷捷

2020-02-01 11:52

大陸單日確診、死亡創新高 2台商中鏢

2020-02-01 00:06

擴大武漢肺炎防疫：曾至廣東者不准入境、小三通居家檢疫14天

2020-02-01 20:00

緬甸曼德勒機場也禁台航班 其餘城市暫無影響

2020-02-01 18:47

買不到了！台南康那香口罩工廠公告配合防疫不對外販售

2020-01-31 21:32

武漢逾500台人想回家 兒跨海視訊淚奔：媽媽我好想你

2020-02-01 11:31

陸外交部：62個國家對大陸公民實施入境管制

2020-01-31 21:50

澳洲今天開始禁止來自中國大陸的旅客入境

2020-02-01 14:38

政院拍板口罩增設60條生產線 日產1000萬片

2020-01-31 23:24

美國第7例！加州增1例武漢肺炎確診 男子自武漢返美

2020-02-01 07:08

武漢肺炎疫情擴散 美航、達美、聯航停飛中國大陸

2020-02-01 01:15

民眾黨進軍國會 集合走紅毯遭路人嗆聲滾蛋

2020-02-01 10:10

滯留湖北台灣501位同胞 家屬要求讓他們回家

2020-02-01 11:01

國會大風吹 公道伯掰了 水牛伯來了 新「喬王」是他

2020-02-01 10:00

第10例病毒存活期過長 專家懷疑治感冒的類固醇惹禍

2020-02-01 11:08

美軍B-52轟炸機再度進入台北飛航情報區巡航

2020-02-01 01:22

悲慘武漢！物資緊缺 醫護戴泳鏡、穿紙尿褲救人

2020-02-01 00:05

武漢返台男女留「假資料」 找「嘸」人讓北市里長氣炸

2020-02-01 19:30

男子憂染武漢肺炎上診所又逃離 桃市查訪住處不見人車

2020-02-01 18:22

武漢台商發燒7天看不到醫生 台協副會長：我們非常緊急、非常危險

2020-02-01 15:09

義防武漢肺炎下禁航令 今同意華航3日空機接回台灣旅客

2020-02-01 18:00

民眾黨立委報到提早集合 遭路人嗆聲滾蛋

2020-02-01 09:12

新國會報到 賴品妤短髮、勁裝走紅毯

2020-02-01 09:34

高市府選鳳雄營區作肺炎疫情收容所 國防部回應了

2020-01-31 21:33

疫情嚴峻美更新赴陸旅遊警示 陸批起不好的頭、不厚道

2020-02-01 01:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top