陸包機接湖北遊客「返鄉」 網質疑：為何送回來？

武漢肺炎疫情蔓延全球，自1月23日以來，武漢一直處於「封城」狀態。圖為大陸境內防疫現況。 美聯社 分享 facebook

中國外交部網站周五（1月31日）的消息顯示，外交部發言人華春瑩表示，考慮到近日湖北特別是武漢中國公民在海外遇到的實際困難，中國政府決定盡快派民航包機把他們直接接回武漢。

據中國民航局統計，目前泰國曼谷、馬來西亞亞庇分別有117名和100名湖北籍人員願乘包機盡快返回武漢。民航局在公告結尾處寫道，此次包機採取自願購票原則。

當天稍晚時候，中國外交部再發消息：「中國政府派出的首架民航包機自泰國曼谷出發，搭載76名湖北同胞安全抵達武漢天河機場。」

澎湃新聞周六報導稱，從東京起飛的春秋航空9C6152次航班，載著111名湖北籍旅客落地武漢。該航班由中國駐日使館牽頭協調，旅客登機前需測量體溫並健康登記。據悉，這是中國民航局協調的第三架負責接回海外滯留的湖北籍旅客的民航包機。另據官媒央視新聞的消息，目前在日本東京及周邊地區約有350名湖北籍人員願乘包機盡快返回武漢。

網友質疑

中國官媒在報導相關新聞時提到機上乘客得以回家的喜悅和感激之情，也有文章直接以「對家的渴望遠勝於對疫情的恐懼」為題。這些報導下的評論裡有感慨「祖國強大」的聲音，也有質疑的表態，例如一名新浪微博用戶不解地寫道：「各國都忙著把僑民從武漢接回，因世界至中國病毒最重的就是武漢，好不容易包機把滯留在外的人接回來，找個安全點的地先過渡一些天，為何直接又送回了武漢？」

還有網友呼籲：「把這些旅客都安排在疫情比較輕的地方，不要再送回武漢了，武漢的壓力太大。」除此之外，也有不少用戶贊同這種做法，認為這樣「可以避免殃及其它省市」。

法新社注意到相關討論，並稱目前武漢的醫院不堪重負。法新社記者看到醫院門口排起的長隊，有些病人說他們要排兩天才能看到醫生。

目前從武漢爆發的新型冠狀病毒已造成愈萬人感染，259人死亡。根據中國官方的最新數字，湖北省累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎病例7153例，其中武漢市3215例。

自1月23日以來，武漢一直處於「封城」狀態。武漢市長周先旺26日稱，目前有500多萬人離開武漢。隨著疫情升級，多國陸續宣布從武漢的撤僑計劃。一些國家和地區也已限制從武漢或湖北來的人員入境，加上多國航空公司決定暫停前往中國的航班，導致有中國游客滯留在海外。

世界衛生組織於本周四宣布新型冠狀病毒為全球公共衛生緊急事件。美國政府周五繼而宣布進入公共衛生緊急狀態，禁止近期去過中國的外國公民入境。

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