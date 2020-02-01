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日本武漢肺炎確診增至20例！成為中國境外疫情最嚴重國家

香港郵政遇口罩郵包「特急」送貨 網友：真的很感謝！

2020-02-01 20:08香港01 記者謝茜嘉／報導

有網友近日於網路上分享相片，大讚香港郵政派件「特急」送口罩郵包。圖取自／fb圖片
有網友近日於網路上分享相片，大讚香港郵政派件「特急」送口罩郵包。圖取自／fb圖片
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武漢肺炎持續蔓延至今，香港政府亦宣布一連串抗疫措施，包括安排公務員在家工作延長至2月9日，香港郵政亦只維持特快專遞郵件的派遞服務。有網友近日於網上分享相片，大讚香港郵政派件的處理手法，他表示早前於日本網站訂購口罩並終抵港，而郵政局職員得知是口罩更在郵包上寫上「口罩先派→特急」。原PO坦言感到非常窩心，「郵差哥哥真的非常感謝你」。

有網友於facebook及連登討論區分享，表示早前於日本網站訂購口罩，直至最近終抵港，照片中可見郵件以EMS特快服務處理，箱面貼着的單據亦寫明是「Surgical Masks」。職員得悉是口罩，即用紅字寫上「口罩先派，特急」，結果很快就送到原PO手上。

他更發電郵讚揚郵政局職員：「今天收到郵件高興之餘，更令我驚喜是發覺盒面寫上紅色中文字『口罩先派，特急』，感覺十分窩心。香港郵政德政，同事做得非常好，well done！」

另有網友「公轅」於連登討論區撰文力讚郵政局以相同方式「特事特辦」，更表示：「見到個包裹真的好感動，郵差哥哥真的非常感謝你。」不少網友留言稱職員今次處理手法充滿人情味，「郵差叔叔送信純熟迅速」、「辛苦多位郵差」、「香港人有愛啊」。

《香港01》曾就事件向郵政局查詢，現正等侯回覆。

延伸閱讀：

【武漢肺炎】夾公仔機變夾口罩機　5蚊一次網友轟無恥：發災難財

【武漢肺炎】孕婦湊住兩個買唔到口罩　網上求助見證人間有愛

文章授權轉載自《香港01》

武漢肺炎香港口罩郵差

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