疫情升高 武漢醫生：連續工作10天不能請假

武漢肺炎疫情嚴峻，當地醫院除了面臨防護衣、口罩等醫療資源缺乏的困境，醫護人員也被迫在極度疲累情況下連續工作。示意圖，並非當事人。新華社 分享 facebook

武漢肺炎疫情嚴峻，當地醫院除了面臨防護衣、口罩等醫療資源缺乏的困境，醫護人員也被迫在極度疲累情況下連續工作，據指有醫院最新通知醫護人員不得請假，除非被感染，否則無法休息。

香港01今天報導，武漢一家大型醫院醫生表示，武漢肺炎疫情爆發以來病人有增無減，醫護人員也多有感染，他所在的科室有1/4同事已經感染。

據表示，這名醫生所在科室共有10名醫生以及20名左右的護士，截至1月29日，已有7名醫護人員疑似感染；若將範圍擴大到全院，截止1月27日，疑似感染醫護人員高達61名。

對此，這名醫生說，「在正常情況下，整個醫院都要被隔離了，但現在是非常時期，醫護人員太緊缺，目前輕症的醫護人員就自行在家隔離，有兩位同事已經住院，其他未有症狀的同事還在正常上班」。

他指出，造成集中交叉感染的主因之一是疫情尚未大規模流行之前，未能做好防護工作。

這名醫生表示，1月29日他值晚班、進入病房前，看到配發的口罩是普通防塵口罩，並非醫用，但他還是用了，因為值班週期是4小時輪班，晚進去一分鐘，裡面的同事就增加一分風險。

他說，「在防護裝備上，自從疫情擴散後，我們時時刻刻面臨這樣的問題，吃了上頓，沒有下頓」。

受訪醫生說，他和多名同事雖然沒有症狀，但都出現晚上畏寒、食欲不振以及生理時鐘紊亂的狀況，他們曾向院方高層反映防護衣時效性的問題，但被告知沒有商量的餘地。

他說，網上有很多文章提到武漢不少病人高度疑似感染新型冠狀病毒但無法就醫的問題，但從醫護人員的角度來說，「我們真的盡力了」。

他又表示，過去一段時間收到各界大量物資捐獻，非常感謝社會的支援，但其中真正符合醫院標準的物資數量並不多。

這名醫生透露，醫院昨天最新通知說，由於各科室醫護人員減員情況嚴重，醫院決定每個科室留5名醫生輪班，每班6小時。

他指出，這樣的值班時長對於已經連續奮戰了10天的醫護人員來說危險係數很高，但醫護人員現在不允許請假，除非被感染，否則無法休息。