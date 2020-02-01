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一罩難求！工資漲5倍 陸口罩產量仍未達平時一半

2020-02-01 17:50世界日報 中國新聞組／北京1日電

中國部分地區出現「一罩難求」的困境，從湖北、安徽、廣東等地的生產企業可發現，有些...
中國部分地區出現「一罩難求」的困境，從湖北、安徽、廣東等地的生產企業可發現，有些地方工資漲五倍，有些地方原料漲十倍，而口罩產量仍未達平時一半。圖／取自微博
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中國部分地區出現「一罩難求」的困境，從湖北、安徽、廣東等地的生產企業可發現，有些地方工資漲五倍，有些地方原料漲十倍，而口罩產量仍未達平時一半。據工信部數據顯示，因為很多企業停止休假，產量達到一天800萬隻以上，但是在疫情未發生之時，最高日產為2000多萬隻。

據中國海關總署31日發布的消息，在1月24日至30日當周，中國進口5600多萬個口罩，但仍遠不夠使用。海關總署表示，過去一周共進口疫情防控物資1萬6139批次，除口罩外，還有護目鏡6.9萬副，防護服73.8萬件、醫療器械9.5萬件等。

中國青年報報導，位於武漢市的湖北衛親醫療科技有限公司從大年初一開始，以三倍加班費召回工人，但願意返工的寥寥無幾，往日日產量1萬多隻，現在產量只有幾千隻。

在桐城市青草鎮，20餘家口罩生產企業已陸續恢復生產，但都出現人手不足的情況。穩健衛生材料有限公司負責人甘健表示，為加快生產速度，自大年初一開始，公司以五倍工資請員工返崗，每天機械化生產18個小時以上。

而整個口罩產業鏈的供應成本也因疫情的爆發而上漲，廖佳明指出，原材料商也面臨著春節期間復工難的問題，「他們也要負擔人工成本」。

「口罩需要的原材料包括無紡布、耳戴、鼻夾、熔噴布等，很難保證每一種原材料都能供得上。加上物流停運、交通管制，運輸也成問題。」甘健說，「市面上口罩漲價，很多是原材料和用工費上漲導致的，有的原材料成本上漲了5到10倍。」

武漢肺炎肺炎口罩

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