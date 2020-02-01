防疫一線醫院缺口罩遭疑 湖北紅會：無權分配

湖北省紅十字會官網1月30日公布17項捐贈物資的使用情況，其中武漢仁愛醫院收到1.6萬個N95捐贈口罩（後更正為1.8萬個KN95口罩），而防疫一線醫院武漢協和醫院僅收到3000個口罩，讓仁愛醫院陷入輿論漩渦。示意圖，並非當事人。 法新社 分享 facebook

湖北省紅十字會官網1月30日公布17項捐贈物資的使用情況，其中武漢仁愛醫院收到1.6萬個N95捐贈口罩（後更正為1.8萬個KN95口罩），而防疫一線醫院武漢協和醫院僅收到3000個口罩，讓仁愛醫院陷入輿論漩渦。面對外界質疑，湖北紅十字會回應，這只是其中的一次分配，分配權並不在紅會這邊。

綜合媒體報導，隨著海內外醫用物資源源不斷湧入湖北，物資的分配效率和公平性問題引發關注。其中有文章質疑，湖北紅十字會發布的《物資使用情況公布表》上，一共發放口罩24.5萬個，其中流向抗疫一線醫院的協和醫院只有3000個，而仁愛醫院竟然調撥1.6萬個N95口罩，但仁愛醫院的人數不到協和醫院的十分之一。

對此質疑，湖北紅十字會一位姓陳的工作人員解釋稱，首先，這只是其中的一次分配，並不能反映全部分配情況，截取其中一個片段進行質疑，顯然是不負責任；而且，分配權也不在紅會這邊，紅會只是接收捐贈物資入庫，並進行登記，具體物資分配和調配交給衛健委和疫情防控指揮部，統一根據醫院需求申請進行調配。

另一位湖北紅會姓史的工作人員也表示，不排除工作忙亂，把數據寫錯了，也不排除是因為定向捐贈的原因，因為定向捐贈需要根據捐贈者意願來發放。

仁愛醫院院長熊怡祥稱，去年12月武漢爆發不明原因肺炎後，該院也收治發熱病人，治療一般的發燒感冒，病情不對的就建議病人轉院治療，「那時候，我們醫院口罩就開始緊張了，很難買到。」

「武漢是疫區，醫院是危險的地方，我們真的需要口罩，但我們買不到口罩。」熊怡祥說，1月24日向武漢市紅十字會求援沒結果，1月26再向湖北省紅十字會求援，1月27日給了1.8萬個KN95口罩。

武漢市市委書記馬國強表示，下一步將責成慈善機構每三天發布一次接受捐贈的情況，也要求他們在網上公布接受什麼地方捐贈的什麼物資，把物資分配到了什麼地方，廣泛接受社會的監督。