醫護人員力抗武漢肺炎！「席地而睡」照片曝光引討論

為應付突如其來的醫療需要，以及身處隔離病房，醫護人員都「全副武裝」睡覺。圖／取自微博 分享 facebook

前線醫護日以繼夜力抗全球肆虐的武漢肺炎，央視新聞官方微博周三（29日）上傳一系列「醫護人員的睡姿」照片，向一眾醫護致敬，又呼籲網友轉發。照片中有醫護人員只能席地而睡，不少網友響應呼籲向醫護「點讚」，部分則留言要求當局「少說點空話」，更有網友直言湖北政府當初早些有行動，不會死及感染那麼多人，「醫護人員會這麼辛苦嘛」。

央視新聞微博日前發文，上傳多張前線醫護休息時側拍照，他們都身穿保護衣和戴口罩，「全副武裝」在椅子上倒頭大睡，甚至有人只能在房間席地而睡，或者趴在桌上休息。貼文稱「他們，為我們苦戰！他們，在與病毒廝殺！轉發！致敬！」。

照片很快便在網上廣傳，大批網友為醫護打氣，感謝他們默默付出，「最美是醫護人員」、「誰再蓄意傷害或者逼害醫生，直接拉出去槍斃得了」、「別再辱罵輕視不尊重」、「希望大家能善待醫護人員吧，別有事鍾無艷，沒事夏迎春」。

早前網上瘋傳一名石家莊市醫生，疑遭求診的發燒病人扯口罩吐口水，自私言行引起網友炮轟；也有人在懷疑染病後不去求醫，反而繼續四處遊玩。有人就在微博貼文促當局「少說點空話，請給醫護人員最好的保障和獎勵，保護他們的安全」，又呼籲公眾尊重醫護，「別說什麼致敬啊辛苦了什麼的，以後別醫鬧，別覺得醫護人員是服務業就行」，「那些亂跑的人對得起這些辛苦的一線醫護人員嗎？」

為應付突如其來的醫療需要，以及身處隔離病房，醫護人員都「全副武裝」睡覺。圖／取自微博 分享 facebook

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文章授權轉載自《香港01》