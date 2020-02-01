武漢台商發燒7天看不到醫生 台協副會長：我們非常緊急、非常危險

【文 鍾張涵】

【編按：新增陸委會最新回應】

一名50多歲台商K先生已連續發燒7日，被診斷「雙肺感染性病變」，但仍只能在武漢家中自主隔離，從23日至30日，都排不進醫院確診治療。兩位無法返台的武漢台協成員則描述，武漢宛若死城，目前在武漢的台灣人約500多名，「都很恐慌，覺得在這裡中鏢，等於等死！」

示意圖，非內文當事人。無法返台的台商表示，沒有確診就不能進病房，只能在家隔離。 歐新社 分享 facebook

台商受困武漢，陸委會官員回應了！

1月30日，武漢協和醫院的醫護人員穿著全套防護衣、頭套、戴N95口罩、套著腳套，來到了高燒7天、開始胸痛的台商K先生面前，用取樣棒刮取他的口腔唾液後，又請他回家等候核酸檢測結果！

儘管3天前，K先生在武漢市黃陂區人民醫院盤龍城院區，已經做過胸部斷層掃描（CT），檢查報告單上寫：「雙肺散在少許斑片狀磨玻璃樣高密度影，邊緣模糊。」診斷意見為：「雙肺感染性病變，建議治療複查。」

這位台商晚上接受《天下》電話採訪時，語氣頗為無奈，「我到今天都還沒確診，沒有確診就不能進病房，現在還在家裡等結果。」

K先生從23日發燒，但到30日「都沒看到醫生」。每天燒到頭痛、今天開始胸痛，已經有點頭昏，但還是只能在家隔離。

他，是來不及在武漢封城前，趕回台灣的500多位武漢台商之一。

台企聯青年委員會執行長楊政諭說，總計協會成員、台商台幹及眷屬、短期出差者，滯留武漢的台灣人約500至600人，「有幾個案子比較可憐，像是有台灣媽媽一個人帶著兩歲小孩、老爸在台灣來不及回來；也有媽媽先回台灣，小孩跟老爸在這邊；還有小孩白血病的、也有痛風發作沒藥吃、痛到發燒的，很多都關在家關到怕。」

來不及趕回台灣的還有武漢台協副會長翁茂偉，他整個春節都躲在武漢家裡，他告訴記者，「我們非常緊急、也非常危險，主要關鍵就是沒有醫療資源，像是K先生連續發高燒四十幾度，好幾天都降不下來，到現在醫院都進不去，病情很嚴峻！」

翁茂偉說，武漢台幹和台商都想回台，都願意被隔離、管理，「現在在這裡的台商都很恐慌，覺得在這裡中鏢，就等於等死。」

醫院內擠滿人，醫院外像死城

K先生是透過台商協會、市台辦、區衛生局等重重管道協助，才有機會排到拍CT，做核酸檢測，結果是陽性，才能確認感染新型冠狀病毒，也就俗稱的武漢肺炎。

根據K先生描述，武漢現在各大醫院都是求診的病患，驚慌的、年紀大的、沒戴口罩的、排隊檢查，跟他一樣發燒多日的，各式各樣病人都還在排隊等候核酸檢測，才能確診、治療。

「現在武漢所有醫院都是爆滿情況，我在大陸很多朋友、有關係的人，都找不到病床。」楊政諭說。

醫院內部人滿為患，醫院之外卻一片空城，另一位不具名武漢台商描述，「武漢的氛圍和其他城市不一樣！我跟其他城市的台灣人聊過，他們雖有管制，但還是可以戴口罩出門買東西，但我在武漢這裡，基本上就像死城！」

所有餐飲店都關了、路上沒什麼行人，沒有車輛、沒有交通，工廠不開工，這就是武漢的現況。

無法返台的武漢台協成員描述，武漢宛若死城。 中新社 分享 facebook

躲在家裡不敢出門的翁茂偉、高燒中等待治療的K先生，是其中縮影。

通話過程中，翁茂偉在電話那頭，至少5次插播斷訊，武漢台灣協會成員、台幹、員工、台灣親友等，輪流來電。

翁茂偉說，包括科技、電子、金融業員工都忙到最後一刻才準備回家過年，沒想到封城了，現在全困在武漢。

身為台協副會長，他知道有愈來愈多台商陸續病倒，另有兩位台幹也在飯店發燒，醫院也排不進去。

這兩位台幹並不願意受訪，原因是兩岸目前氛圍讓他們覺得，若曝光會被用異樣眼光對待，以後回台更麻煩。

疫情延燒，湖北開工延長至2月14日

中國武漢肺炎疫情延燒，根據中國國家衛生健康委員會最新數據，截至29日，全中國31個省（區、市）累計確診病例7711例，死亡170例。

美國已於26日派專機撤僑、日本28日也派出全日空（ANA）包機撤僑，其他如法國、南韓等，陸續將在30、31日及2月1日撤僑。

「所有國家都在撤僑，政府怎麼還不多想點辦法把我們帶回去？」翁茂偉難過地說。

中國是台灣第一大出口及進口地區，每年貿易順差近800億美元，「我們都是賺錢回家的人，不是不回台不回家的人。不管當年來經商或打工，都把錢匯給台灣父母、孩子！台積、聯發科、鴻海也都是設廠大陸，對台灣經濟產生幫助。」

但陸委會與海基會近日指出，已透過各種管道與大陸協調，希望陸方准許以包機方式撤離滯留在武漢的台商和台胞，但大陸國台辦最終沒有答應，只說將持續向台灣通報疫情資訊，保持溝通協調。

這代表，許多台商必須待到年後都無法回台。

中國國務院已下令，延長2020年春節假期至2月2日，2月3日起正常上班；但各省市可依情勢提出申請。

湖北則將延至2月14日上班。

「只要封城沒有解除，開工都是多想的！不可能開工的！沒有車輛、沒有交通，要怎麼開工？」翁茂偉說。

華東地區有許多高科技產業，包括武漢長江存儲、武漢新芯、京東方、富士康、冠捷等，因此台幹居多。

武漢是中國大陸面板與記憶體生產重鎮，眾多台灣PCB指標廠在湖北設廠，包括台光電、欣興、健鼎、楠梓電等，都在湖北設廠，雖然工廠所在地並非武漢，但目前湖北交通運輸大亂，牽動年後供應鏈。

翁茂偉說，「大陸這裡啟動了很多方式，甚至也包括貸款緩繳。雖然大陸政府很努力控制局勢和疫情，但人民還是很緊張，因為病毒需要時間解決。」

除了台商病倒，很多在外資企業如日本商會工作的台幹，也來向協會求助，翁茂偉描述，「他們現在只能滯留飯店不敢出來，都快瘋掉了，也不知明天在哪裡。」

武漢肺炎疫情爆發，市民搶購物資。 美聯社 分享 facebook

生病只先打退燒藥、給抗生素

翁茂偉說，目前武漢多數餐飲都關店，較大型酒店則被政府徵用、烹飪出來的飲食會送往醫院給醫護人員優先。一般人叫不到酒店餐飲，只能自己煮、自己準備。

但購買糧食、物資都沒有問題，當地國有超市如大陸第三大連鎖超市中百倉儲、中百量販店等，並未出現搶購或瘋搶狀況，物資經調度都有到位。

少數外資如家樂福、沃爾瑪也供應正常，但很難叫到外送，人們只能自己出去買、自己料理。

最重要的是，口罩買不到、藥品不足、醫院滿床。武漢各社區都先成立「小區登記」服務站，「生病的人先打退燒藥、給抗生素，等醫院騰出來後，再往醫院送；今天又有兩個台商發燒，也是只能等。」翁茂偉說。

楊政諭近幾日一直協助居中協調市台辦、有困難的台幹、海基會、武漢各醫院等，他很無奈：雖然市台辦仍會協助有危難的台商如K先生等，但其他台商都很恐懼、心灰意冷，「大家都有被拋棄的感覺，我們真的很希望台灣政府能關懷一下！帶大家回家，所有人都怕交叉感染。」

湖北省委副書記、武漢市委書記馬國強在1月28日記者會上已說明，火神山醫院建成後，會專門收治新型冠狀病毒感染的肺炎病人，緩解醫院人滿為患的狀況。

翁茂偉說說，「大家都在等2月3日的火神山醫院蓋好，把所有病患移到火神山，醫院騰出來，疫情應可得到控制。」

當記者問K先生，如果回台治療無望，會想移到火神山醫院嗎？你對大陸的醫療有信心嗎？

「不然怎麼辦？」他聲音苦澀，呵了一口氣，「我能有別的選擇嗎？」

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