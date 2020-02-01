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澳洲確診武漢肺炎10例 禁來自中國大陸旅客入境

第2波流感襲美！症狀類似武漢肺炎 近4個月來已奪萬命

一晚接診200病患還要幫收屍！武漢女醫師：心理防線崩潰

2020-02-01 14:59聯合新聞網 綜合報導

大陸全省出現新型冠狀病毒肺炎的感染個案，不少醫護人員疲於奔命；圖為武漢醫院的醫護...
大陸全省出現新型冠狀病毒肺炎的感染個案，不少醫護人員疲於奔命；圖為武漢醫院的醫護人員接待求診者。中新社
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2019新型冠状病毒（簡稱武漢肺炎）疫情在中國持續蔓延，目前中國全省確診病例已有11000多起，死亡人數來到259例，尤其疫情爆發區的湖北武漢，在地居民全部繃緊神經不敢出門，甚至多數在家隔離，而在醫院的醫護人員每天則是疲於奔命。有一名武漢醫生接受訪問時提到自己一晚接診約200位病人，甚至疑似感染上武漢肺炎，而她透露目前醫院內最嚴重的就是屍體處理問題，由於死者家屬都不敢接觸，只能由醫療人員負責收屍。

根據「看中國」報導，武漢某醫院女醫生王陽（化名）向媒體透露，上月22日她所在的醫院被指定為發燒患者定點收治醫院，當天晚上她穿著簡易白袍、外科口罩和帽子便接診約200位病患，隔天中午便出現了發燒、肺部感染症狀，疑似武漢肺炎病例，只得請假在家自主隔離。

王陽表示目前醫院最嚴重的問題就是屍體，過去醫療人員只需將儀器從死者身上取下，便可交由殯儀館處理，但現在殯儀館多會要求醫院處理過後才收，而醫院處理屍體時，須在死者身上噴灑消毒液，並將嘴巴、肛門等腔道用酒精棉球和紗布塞住，之後裹上2層裹屍布，再放進2層密封袋，才能通知殯儀館，但王陽也表示因為殯儀館人手不足，屍體有時會滯留在醫院10到20小時才能運走。

而收屍過程中，王陽透露死者家屬根本不敢幫忙，只能由醫護人員處理，但這種工作已令不少同事心理防線崩潰了。

武漢肺炎肺炎

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