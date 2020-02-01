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街頭驚見武漢肺炎患者與醫護追逐 報警真相令人髪指

要求政府全面封關 港醫護組織擬罷工

2020-02-01 11:37中央社 香港1日電

中國大陸爆發武漢肺炎疫情後，香港一些醫護組織要求政府全面關閉往來大陸的關卡，但不獲接納，因此發起成員於下週一（3日）進行罷工，恐將衝擊香港的防疫工作。

發起罷工的是醫管局員工陣線，去年12月才成立，被視為支持「反送中」運動的後續組織。

2019新型冠狀病毒肺炎疫情爆發後，該組織連同泛民主派近月來一直要求政府封關，即全面關閉香港與大陸的關卡，杜絕兩地人員往來。

針對泛民派和醫管局員工陣線的訴求，行政長官林鄭月娥昨天明確指出，相關要求只是針對與大陸人員的往來，有歧示性，也不符合世界衛生組織的建議。

她又說，全面封關影響極大，就連港人也無法回港，而當前政府採取的各項防疫措施是有效的。

對於林鄭月娥的回應，醫局陣線拒不買帳，今天下午將召開特別會員大會，投票決定是否展開罷工行動，並宣布已有超過6700名醫護人員聯署支持下週一罷工，占整體員工8%。

醫院管理局是一個香港法定機構，負責管理香港公立醫院及診所，執行政府的公共醫療政策；醫管局主管由政府委任，現有7萬9000名員工。

除了醫局陣線外，另有醫護人員以實名聯署要求政府立即封關，否則發起罷工，至今已有1100人聯署。

由於發起罷工的組織和醫護人員都明確支持「反送中」，因此，這起事件被部分媒體視為「反送中」的延續。

醫局陣線對政府也提出了類似「反送中」的「五大訴求」，當中主要是封關，即禁止任何旅客經由中國入境，其他包括呼籲全港市民戴口罩、提供足夠隔離病房、暫停非緊急服務等。

對於有醫護人員計畫罷工，食物及衛生局局長陳肇始今早在電台節目上說，明白前線醫護工作辛勞，壓力很大，醫管局會與員工見面，期望雙方有更好溝通。

醫管局主席范鴻齡也公開說，希望提出罷工的醫護人員三思，並指醫護人員的天職是救急扶危，在當前人手緊張的情況下，如果他們罷工，會令醫管局的工作「百上加斤」。

前醫管局主席胡定旭接受報章訪問時說，全面封關欠缺實際作用，如果他是政府決策者，也不會因為醫護人員威脅罷工而全面封關。

胡定旭認為，政府可考慮擴大堵截來自嚴重疫區的旅客入境，又倡議政府統一採購口罩，再透過第三方向全港市民發放或發售，讓人人受惠。

武漢肺炎肺炎

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