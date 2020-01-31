中國接回湖北民眾 陸續派機前往泰馬日

中國外交部今天上午表示，將派包機接回海外湖北民眾後，陸籍航空已陸續就位，包括廈門航空今天下午飛往曼谷、亞庇接人，以及2月1日凌晨從東京飛回武漢的春秋航空。包機採自願購票原則。

中國外交部發言人華春瑩今天表示，考慮到近來新型冠狀病毒引發的肺炎爆發後，湖北特別是武漢中國公民在海外遇到的實際困難，中國政府決定盡快派民航包機把他們直接接回武漢。

澎湃新聞晚間報導，目前，多家航空公司已經紛紛派出包機，並對民眾採自願購票原則。

中國民航網指出，31日下午1時17分、1時34分，廈門航空兩架波音737-800型包機先後從廈門高崎國際機場起飛，分別前往泰國曼谷、馬來西亞亞庇兩地接滯留海外的湖北籍公民回家。

據統計，目前曼谷、亞庇分別有117名和100名湖北籍人員願乘包機盡快返回武漢。

廈航表示，機組人員回中國後將集中隔離留觀14天後再返回工作崗位，同時將對執行任務的飛機按中國發布的防控應急預案和消毒方案徹底消毒。此外，航班上將有廈門市衛健委派出的醫生、護士隨機飛行。

除廈門航空外，澎湃新聞報導還說，春秋航空在中國駐日本大使館等單位統籌下，緊急協調一架飛機前往日本執行東京羽田至武漢的特殊包機航班，運送滯留在日本的湖北特別是武漢籍中國公民返鄉。

該航班預計當地時間2月1日凌晨2時從東京羽田起飛，凌晨5時50分抵達武漢。

另據中國民航網，目前武漢機場24小時保持適航狀態，可以正常起降，主要執行應急救援物資的航空運輸保障任務。