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最難熬春節！陸警鎮守隔離區怕傳染妻小 蹲門外樓梯吃餃子

2020-01-31 15:18聯合新聞網 綜合報導

童昱升身為值守隔離區的民警，只得坐在家門口吃著餃子，不敢接觸家人。圖擷自封面新聞
童昱升身為值守隔離區的民警，只得坐在家門口吃著餃子，不敢接觸家人。圖擷自封面新聞
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武漢肺炎疫情持續擴大，目前中國大陸已有9600多例確診案例，213位病患死亡，而疫情最為嚴重的湖北武漢市民眾因受封城影響，幾乎待在家中深怕染上病毒，而這恐怕也是武漢民眾最難過的一次春節。中國一位婦女因受肺炎疫情影響不但無法與父母團聚，回到四川後便與兒子一起隔離，就連身為民警的丈夫都必須鎮守隔離區，回家也只能待在家門外，在門口樓梯吃餃子，令人感嘆。

根據「封面新聞」報導，這位來自湖北省的婦女名叫余彬，由於丈夫童昱升是位民警，假日要值班，所以她獨自在18日帶著7歲的兒子從四川成都返回湖北老家過年，原本余彬父母滿心期待一家的團聚，卻因武漢肺炎疫情的加重打亂了一切，她收到來自武漢同濟醫院堂哥的訊息，堂哥告知她們疫情已比想像中嚴重，切勿出門，而余彬父母也趕緊催促她帶著兒子離開湖北，以免之後回不去了。

回到成都後，余彬便開始跟社區工作人員登記，在家中自我隔離，而隨後果真傳來了武漢封城的消息，她與兒子待在家中，隨時記錄體溫，而丈夫童昱升則是天天在隔離區值守、盤查，吃住都在單位裡，雖然離家很近，連日也只能給家人打個電話。

不料26日初二晚間童昱升誤觸了情緒激動的隔離人員，深怕傳染給家人的他，在隔日返家時不敢接觸余彬和兒子，只能透過微信告知妻子不進家吃飯，自己從門縫中接過妻子遞來的餃子，一個人坐在門外的樓梯用拋棄式筷子吃著飯，就連兒子要接近也被他制止，而吃完飯後童昱升就默默地返回工作崗位，而余彬見狀後只說「這就是他作為一名警察該做的職責所在」。

武漢肺炎肺炎警察

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