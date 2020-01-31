香港「勸離」湖北客 議員質疑沒用

新型冠狀病毒懷疑及確診個案持續增，入境處與酒店業前日巡查110間酒店，發現15名湖北旅客，全沒病徵。對於只「勸喻」在港的湖北旅客盡快離港一事，引發多名立法會議員批評，要求港府參考澳門做法，安排湖北旅客出境或入住隔離中心。

明報報導，保安局副秘書長林淑儀30日在立法會表示，至周四凌晨零時，近1600名來自湖北的旅客被拒入境，過去數日逾1300名湖北旅客已離境，相信仍在港的人數已很少。她說入境處與酒店業前日巡查110間酒店，發現15名湖北旅客，全沒病徵，已記錄聯絡資料，向他們提供健康建議。

政務司長張建宗被多次追問會否參考澳門做法，要求在港湖北旅客接受隔離或離境，張稱會呼籲他們盡快離港，「暫時會用勸喻形式」，並勸喻他們戴口罩及自我隔離14天，避免到人多地方，若身體不適，需聯絡當局。

立法會議員朱凱指出，香港有多間酒店、持牌或無牌賓館，質疑當局如何尋找湖北旅客，「警察會不會幫手送湖北人走？」實政圓桌立法會議員田北辰質疑，湖北旅客未必接受當局「建議」，「為什麼一定要聽你講？」

報導指出，網上流傳多間酒店拒收來自湖北或武漢的旅客，其中皇悅酒店集團表示，旗下酒店日前開始不接受湖北旅客登記入住，但未透露確實於何時實施；另在農曆年前開始，酒店要求所有入住旅客登記時接受體溫檢測。

旅遊界立法會議員姚思榮指出，目前由個別酒店自行決定是否接待湖北旅客，未知有多少酒店拒收，他認為，政府採取澳門的做法前要做好配套，例如預備隔離營，有助酒店向旅客解釋拒收原因。