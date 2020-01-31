港府息眾怒 急調3200萬口罩

新型冠狀病毒肺炎陰霾下，口罩短缺繼續困擾香港。不少市民因為買不到口罩而不滿，也有人氣憤拍打、腳踢店鋪閘門產生衝突。政務司司長張建宗表示，過去兩周已與內地部門合作，促成800萬個口罩來港，加上協助另一批逾2400萬個口罩盡快供港，讓平均每名港人將有近5個口罩應急。

文匯報報導，張建宗指出，醫院管理局一般備有3個月防護裝備的存貨，但過去兩周的使用率急升五六倍，現時物流署約有1個月存貨。政府在分配口罩時會按專家建議，首先分配予醫護人員、執法部門、社福院舍及私人診所等，然後是公共運輸從業員、執法人員等工作上有需要與民眾有密切接觸的人，最後是有需要的市民。

他強調，政府已多管齊下積極增加整體口罩的供應，包括向全球逾140個供應商爭取訂購更多口罩應對疫情；香港駐海外十多個經貿辦事處亦在它們所駐地區物色口罩供應商，本月至今，政府已購買500萬個口罩供政府庫存，上星期開始陸續運抵香港。

本地生產方面，張建宗指懲教署現時每日生產5萬個口罩，稍後將24小時運作，希望將生產量由現時每月110萬個增至180萬個，同時會積極探討增加生產線。他說：「我們亦聯絡了本地公司，包括一些創科公司，每月增加160萬個較高規格的口罩。」他並指，特區政府正配合海外和香港的生產商在短期內回流香港設廠，向他們提供一切便利。

報導指出，被問到會否將口罩列為「儲備商品」實施限價限購時，商務及經濟發展局局長邱騰華指出，若實施有關做法，或會令商界在採購口罩時增添困難，而目前的當務之急是增加口罩供應。