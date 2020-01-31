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盛傳武漢肺炎源於當地P4實驗室 美專家質疑

2020-01-31 13:17中央社 台北31日電

源於武漢的新型冠狀病毒肺炎爆發後，中國社群媒體盛傳病毒是來自武漢國家級P4病毒實驗室，甚至傳出實驗室正在研製生化武器的說法；但是美國專家對此表示質疑並認為傳言缺乏根據。

美國之音（VOA）中文網30日報導，湖北省武漢市爆發新型冠狀病毒肺炎疫情後，中國衛生當局和世界衛生組織（WHO）最初報告指出，第一個病例在去年12月8日出現症狀，並指大部分患者與已在今年1月1日關閉的武漢華南海鮮市場有關。

但是醫學期刊「刺胳針」（The Lancet）卻對這種說法提出挑戰，並指去年12月1日生病的首個病例與華南海鮮場沒有接觸史，而且第一例病人和之後出現的病患之間沒有發現流行病學關聯性。

隨後，中國網上和社群媒體開始充斥關於武漢肺炎病毒究竟源於何處的傳言，其中「病毒是從武漢病毒研究所意外泄漏出來」的猜測甚囂塵上，許多人甚至懷疑武漢研究所正在研製軍方生化武器。

有大陸網友還找找出一張照片，上面顯示2018年11月14日，武漢P4生物安全4級實驗室研究員石正麗正在上海進行題為「蝙蝠冠狀病毒及其跨種感染研究」的學術報告。網友認為，這說明武漢病毒研究所當時就已經掌握跨種感染的蝙蝠冠狀病毒。

據網上資料，中國科學院武漢國家生物安全實驗室（簡稱武漢P4實驗室）位於武漢市江夏區中國科學院武漢病毒研究所鄭店園區。實驗室於2015年1月31日竣工，2018年1月5日正式運行，是中國首個生物安全第4等級（最高等級）實驗室（BSL-4實驗室），也是亞洲第3個生物安全第4等級實驗室。

對於中國網上的傳聞，曾獲普立茲新聞獎（Pulitzer Prize）」的美國紐約時報（New York Times）健康醫學記者芬克（Sheri Fink）卻認為，武漢肺炎病毒是人為傳播的說法不可信，「一般來說，它通常確實來自動物」。

這位曾在西非實地報導伊波拉（Ebola）疫情的記者提醒，「在這個問題上我們需要很小心」。目前為止，她並未看到任何有信譽的科學家推廣這種說法。

美國智庫「外交關係協會」（CFR）的公共衛生專家黃嚴忠也認為，目前並沒有證據表明武漢肺炎病毒是人為傳播出去的。

不過，他說，在2003年「嚴重急性呼吸道症候群」（SARS）發生期間，的確出現過病毒外泄的安全事故，安徽省當時出現SARS病毒泄漏導致多人遭到感染的生物安全事故。

外交關係協會全球衛生問題高級研究員伯利基（Thomas Bollyky）說，他更相信較為簡單的一種解釋。

他說，「有很多新的、涉及冠狀病毒從動物跨種傳到人類的分析。這種情況在中國有發生的先例，不管是涉及某一個具體的市場，還是動物買賣所引發的其他東西。這看起來遠比那些怪異的解釋更為可能」。

這位衛生專家表示，當然也還要看是否會出現其他新的訊息。

陸媒「每日經濟新聞」援引石正麗團隊近日最新資訊說，這次在武漢最新發現的冠狀病毒與一種蝙蝠身上的冠狀病毒序列一致性高達96%。

但是海外華文媒體質疑，目前為止，中國疾控部門未對武漢肺炎病毒進行疫源調查，並將流行病調查的基礎線索，即華南海鮮市場現場破壞殆盡。

武漢肺炎肺炎

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