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武漢肺炎研究引爭議 中國疾控中心：回顧性推論

2020-01-31 12:22中央社 台北31日電

中國專家日前在國際期刊發表論文，提到去年12月中旬武漢肺炎就已經開始人傳人，外界質疑官方可能「瞞報疫情」。中國疾控中心今天發聲明表示，這篇論文是「回顧性推論」。

當地時間29日，中國疾病預防控制中心、湖北省疾控中心等單位有關專家共同在美國出版的「新英格蘭醫學期刊」發表了題為「新型冠狀病毒感染的肺炎（武漢肺炎）在中國武漢的初期傳播動力學」的論文，其中披露的幾項事實，都和武漢市衛生健康委員會當時通報的內容不符，引發強烈爭議。

中國疾控中心對此提出4點說明：

一、論文是根據截至1月23日上報的425例確診病例所做的回顧性分析，所有病例在論文撰寫前已向社會公布。論文中提及的15名醫務人員感染病例，分別由國家衛健委高級別專家組組長鍾南山於20日晚、武漢市衛健委於21日淩晨向社會公布。

二、論文提出的「2019年12月份即在密切接觸者中發生了人際傳播」的觀點，是基於425例病例流行病學調查資料做出的回顧性推論。

三、論文是由來自中國疾病預防控制中心、湖北省疾病預防控制中心、香港大學等十幾個單位的專業人員共同完成。

四、及時在學術刊物發表調查結果，有助於國內外專業同行及時瞭解疾病的特徵，共同評估和研判疫情，改進防控策略。

這份論文引發的爭議，主要有兩點。

一是提出「密切接觸者之間的人際傳播從12月中旬開始已經發生，並在此後一個月內逐漸播散」，但武漢衛健委的通報一直到今年1月11日，都還稱「調查未發現明顯人傳人現象」，16日改稱「不能排除有限人傳人的可能，但持續人傳人的風險較低」。

二是指出武漢在1日至11日、12日至22日期間，分別有7名和8名醫務人員感染，但直到20日鍾南山受訪外界才知有醫護人員感染，武漢衛健委更是在21日才通報。

此外，論文引用從去年12月10日到今年1月4日的病例數據顯示，2019新型冠狀病毒基本傳染數（R0）為2.2，即每例患者平均將感染傳給了另外2.2人，這個數值比嚴重急性呼吸道症候群（SARS）的3還低。

海外媒體自由亞洲電台引述美國專家認為，病例數在這篇論文發表後大幅增加，疫情仍在變化，對2019新型冠狀病毒的傳染力比SARS低這點仍然認為需要觀察。

浙江大學生命科學研究院教授王立銘在微博上發文質疑，是疾控中心的科學家為了發表論文，對資料密不外宣？還是武漢市政府為了某些需要壓制資料的公開？「作為掌握第一手資訊的研究者，你們比公眾早3個星期知道了病毒人傳人的確鑿資訊，你們有沒有做到你們該做的事情？」

不過，他的這篇質疑貼文已經被刪除。

這篇論文在網路上引發許多討論。網友的質疑主要聚焦在：這些研究者是什麼時候知道2019新型冠狀病毒會人傳人、為何是在國外期刊發表而不是更早地向中國國內民眾說明等。

有些網友憤怒表示，就算不去爭論這些專家們是什麼時候得出此病毒人傳人的結論，「就想知道當初是怎麼得出不存在人傳人這個結論的」。

也有人認為，這篇論文在中國根本不可能發得出來，「說白了也只能去國外發，去國外披露真相」。

武漢肺炎肺炎

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