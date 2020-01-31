中國官方專家國外發表論文 武漢肺炎疫情早知道

武漢肺炎疫情造成全球恐慌，加拿大多倫多機場許多人戴著口罩。（美聯社） 分享 facebook 中國的疾控中心專家聯合發表論文指出，早在去年12月中旬，2019新型冠狀病毒在武漢就已經發生人傳人，且今年1月1日至11日就有7名醫務人員感染，這些都和武漢衛健委當時的通報不符。

「新英格蘭醫學期刊」（NEJM）30日發表上述題為「新型冠狀病毒感染肺炎在中國武漢的初期傳播動力學」的研究報告，作者多是來自中國權威衛生機構的專家，通訊作者包括中國疾病預防控制中心副主任馮子健和湖北省疾控中心主任楊波，共同作者包括中國疾控中心主任高福。

綜合新京報、財新網報導，這篇研究收集了截至1月22日的425個確診病例樣本，最早的病例都有華南海鮮批發市場暴露史，但從12月底開始，與華南海鮮市場不相關的病例便呈指數成長。

論文寫道：「總之，我們發現武漢現階段的新冠肺炎病例倍增時間約為7.4天。密切接觸者之間的人際傳播從12月中旬開始已經發生，並在此後一個月內逐漸播散。」

這和武漢市衛生健康委員會當初的通報不符。當外界疑心「不明原因肺炎疫情」的時候，一直到今年1月11日，通報都還稱「調查未發現明顯人傳人現象」，16日才修改為「尚未發現明確的人傳人證據，不能排除有限人傳人的可能，但持續人傳人的風險較低」。

另外，這篇研究也揭露，1日至11日，武漢有7名醫務人員感染；12日至22日期間，又有8名醫務人員感染。

但一直到中國傳染病學專家鍾南山19日率「國家高級別專家組」赴武漢調查、20日受訪首次證實有醫務人員感染後，武漢市衛健委1月21日淩晨才通報，武漢共有15名醫務人員確診為新型冠狀病毒感染的肺炎病例，另有1名為疑似病例。

研究還顯示，在95%的信賴區間內，新冠病毒的平均潛伏期為5.2天，根據1月4日之前的資料估計，由一人傳至另一人的平均間隔時間為7.5天，基本傳染數（R0）為2.2，即每例患者平均將感染傳給了另外2.2人。

一般來說，只要R0大於1，疫情就會不斷加劇，而疾病控制措施的目標是將R0降低至1以下。SARS的R0估計為3。

參與該研究的科研單位包括中國疾控中心、湖北省疾控中心、內蒙古疾控中心、香港大學公共衛生學院以及荊州市、成都市、長沙市、安陽市、盤錦市、貴陽市、南昌市、上海市嘉定區和寶山區等市（區）級疾控中心。