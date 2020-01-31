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「現在的武漢如科幻電影！」拋不下女友和愛犬 美籍教師拒搭機返美

2020-01-31 11:27聯合新聞網 綜合報導

來自美國舊金山的佩雷斯放棄返美機會，為了女友和愛犬滯留武漢。美聯社
來自美國舊金山的佩雷斯放棄返美機會，為了女友和愛犬滯留武漢。美聯社
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武漢肺炎疫情持續擴大，為避免滯留於中國武漢的公民受到疫情影響，各國紛紛派遣專機將他們接回國內，而美國首架撤僑專機也於武漢接回百位公民。不過，一名來自舊金山的美國公民佩雷斯（Perez）卻不願返美，原因是他不能帶著自己的女友和愛犬搭機離開，他表示雖然被困在這裡，但自己無法離開心愛的人，而他也透露自己在武漢觀察到的現象。

根據「每日郵報」和「華盛頓郵報」報導，28歲的佩雷斯來自美國舊金山，柏克萊加州大學畢業後便在武漢教了2年的英文，佩雷斯表示週三（29日）他原本可以搭機離開武漢，但因為不能帶上中國籍的女友和愛犬，所以他拒絕了這個機會，他說「很多外國人被困在這裡，但我不能離開我所愛的人」，而佩雷斯也表示許多滯留在武漢的美國人確實感覺被拋棄了，他說「這不一定是我的感受，但在這裡的美國人普遍情緒沮喪，就是我們被拋棄了。」

佩雷斯滯留在武漢時很少離開公寓，除非是要出門遛愛犬，他會為自己和愛犬都準備好口罩，而他們偶爾會去商店採買，雖然目前沒有嚴重的糧食短缺，但他卻商店的現象十分怪異，他說「我們去了雜貨店，他們正在門口測試每個人的體溫」、「有人驚慌失措，一直摸著額頭」，而佩雷斯將這個場景比喻成科幻電影。

除此之外，佩雷斯也透露武漢目前疫情的狀況，他說「武漢市政府擔心醫院和醫務人員不堪重負，已告訴症狀較輕的人留在家中，許多人寧願自救，也不願在醫院裡面對混亂」，他表示許多人認為去醫院並不安全，因為會被其他人傳染，但面對這樣的情形仍不知如何處理，佩雷斯呼籲美國應該將政治擺在一邊，他說「如果美國政府可以向中國捐贈物資，而中國可以接受，那就太好了。」

本月30日，一名戴著口罩的老人被發現死於武漢市一家醫院附近街頭，穿著防護衣的醫護...
本月30日，一名戴著口罩的老人被發現死於武漢市一家醫院附近街頭，穿著防護衣的醫護人員正對其進行檢查。法新社
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本月28日，大陸工作人員在武漢市的巷弄垃圾桶上噴灑消毒劑。美聯社
本月28日，大陸工作人員在武漢市的巷弄垃圾桶上噴灑消毒劑。美聯社
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武漢肺炎肺炎專機疫情

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