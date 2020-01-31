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火神山醫院趕工！網友變監工 央視直播千萬人觀看

德國確認第5名武漢肺炎病例 5人屬同家汽車零件供應商

火神山醫院趕工！網友變監工 央視直播千萬人觀看

2020-01-31 09:29香港01 李納德

武漢肺炎疫情持續，為防失控蔓延，武漢參照2003年SARS期間北京的「小湯山」模式，建設「火神山」、「雷神山」兩座醫院，臨時隔離收治武漢肺炎患者。為讓市民瞭解建築情況，央視用一個固定鏡頭「開LIVE」直播，結果竟然吸引千萬名的中國網友一起當「監工」，即使淩晨時分都有數十萬人在線，1月30日下午6時許，在線人數更高達5400萬人。直播無音樂又無旁白，但留言室氣氛熾熱，除了打氣還有人幫建築車輛改名，組成「挖掘機天團」。見到直播的熱鬧情況，有人微博笑言這些人是「閒瘋帝」。

武漢兩間臨時醫院正加速興建，火神山醫院可容納1000個床位，原計劃在2月1日建成，再進行醫療設備安裝測試，2月3日正式啟用；雷神山設於江夏區，有望加至1300個床位，預期2月5日投入使用。

中國網友高度關注醫院建設進度，而且官方不鼓勵市民外出聚集，令不少人宅在家中，湧進央視直播看建築進度，自稱「監工」、「包工頭」，笑稱大家的新職業叫「雲監工」，直播觀看人數更多得誇張，例如1月28日凌晨3時，在線人數近80萬，而到30日下午6時許多，在線人數更有5400萬，即是有半億人口在「監工」。

央視的直播無鏡頭轉換、無解說、無背景音樂，鏡頭固定拍攝武漢火神山、雷神山醫院建築工地，僅有的聲音是工地的沙沙聲。不過悶爆的畫面吸引海量網友，留言室除了為武漢打氣，還開始為建築車輛起外號，例如「紅牛哥哥」、「嘔泥醬」等，如果沒看過直播根本不知在說什麼。

1月30日下午6時許，看火神山、雷神山建設的人多達5400萬。（央視頻截圖）
1月30日下午6時許，看火神山、雷神山建設的人多達5400萬。（央視頻截圖）
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舉例說，留言常出現的「道光帝」是指「一直給道路拋光的」車輛、「送灰宗」是指白色混泥土車，又名嘔泥醬、車頭有滾筒的壓路機叫「多爾滾」、醫院的白色簡易板房叫「白居易」、吊板房的吊車叫做「房懸齡」等。其中最令人摸不著頭腦的是鏡頭下面的3棵樹叫做「吳三桂」，原來是要「拖出去斬」的意思，因為擋住了鏡頭。

微博網友笑稱大家是「閒瘋帝」，又大讚留家看直播的都是「聽話寶寶」，「不亂跑，在家呆一整天」。更有留言形容，將來找工作時一定要在簡歷寫上：「參與過國家重點建設專案監工職務。」

延伸閱讀：

【武漢肺炎】4日4夜趕建臨時醫院　「火神山」首病房曝光

【武漢肺炎】火神山醫院火速施工　2月2日移交軍方

文章授權轉載自《香港01》

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