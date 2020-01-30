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寵物會感染？ 世衛：尚無證據

2020-01-30 23:55聯合報 記者賴錦宏／綜合報導

專家表示寵物若接觸到病人，也需要監控，世界衛生組織表示，目前沒有證據。示意圖／i...
專家表示寵物若接觸到病人，也需要監控，世界衛生組織表示，目前沒有證據。示意圖／ingimage
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中國大陸研究團隊在新英格蘭醫學期刊發表研究報告稱，接觸武漢新型冠狀病毒後，平均約五點二天會出現症狀，但依個人狀況不同，潛伏期也有明顯差異。病患遭到感染後，平均會再感染二點二人，也就是所謂的「基本再生數」。

世界衛生組織廿七日表示，武漢新型冠狀病毒潛伏期在二至十天之間，之後才會出現發燒、咳嗽、呼吸困難與急性呼吸窘迫等症狀。昨天這分新研究是根據十名病患的評估而來。因為樣體不多，團隊也承認估計「未必精準」。

另據央視報導，中國工程院院士傳染病學家、國家衛健委高級別專家組成員李蘭娟接受採訪時表示，武漢新型冠狀病毒是在哺乳動物間傳播，所以對哺乳動物也需要加以防備。主人要對寵物加強管理，如果寵物在外面接觸到病人，寵物也要監控。

不過，對於病毒會否在寵物傳播，世界衛生組織在臉書專頁表示，現在並無證據表明家中寵物，例如貓或狗，會被新型冠狀病毒肺炎所感染。但世衛亦補充說明，無論任何時候，與寵物接觸後用肥皂和水洗手都是好事，可以預防大腸桿菌、沙門氏菌等人畜共同的細菌。

此外，武漢肺炎已有少數人痊癒出院，是否會二次感染？也引起關注，四川大學華西醫院呼吸與危重症醫學科主任梁宗安表示，出院患者體內在一定時間內會產生保護性抗體，在一段時間之內（一般而言幾個月）相對安全。但從長時間來看，不排除病毒類型變異、或者即使同樣類型的病毒也可能被感染。

武漢肺炎肺炎

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