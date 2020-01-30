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湖北人成人球 景區搭帳篷過夜

2020-01-30 23:50聯合報 香港特派員李春／香港報導

香港當局卅日起關閉西九龍高鐵站等六個口岸，圖為趕在封閉前，搭高鐵抵達西九龍的旅客...
香港當局卅日起關閉西九龍高鐵站等六個口岸，圖為趕在封閉前，搭高鐵抵達西九龍的旅客皆戴口罩，嬰兒也不例外。 （路透）
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香港衛生防護中心昨天公布，香港已確診十宗新型冠狀病毒個案，患者年齡在卅九至七十三歲，其中有三對是夫婦。另有四十一名密切接觸者接受隔離監測。香港保安局說，已拒絕一千六百名湖北旅客入境香港。

香港衛生防護中心昨天說，新增確診的一對武漢夫婦不合作，不肯透露太多行蹤的資料，只知道兩人到過餐廳吃飯，中心已向兩人入住的酒店及在港湖北省人士，提供健康資訊。

湖北人已成各地的人球，港府保安局透露，已拒絕近一千六百名湖北旅客入境。澎湃新聞報導，一名來自湖北大治市的張姓男子廿三日離開湖北後，目前也回不去湖北。

這兩天張姓男子在杭州蕭山湘湖景區搭帳篷過夜，被景區人員發現，張姓男子說，因為杭州疫情防控嚴格，讓他心理壓力很大，不敢入住酒店，只好搭帳篷過夜。

報導描述張姓男子的帳篷是個簡單的單層帳篷，他還帶著洗漱用品、帳篷床墊。深夜被發現時，「他在帳篷裡凍得瑟瑟發抖，棉被也沒有」。

新型冠狀病毒懷疑及確診個案持續增，香港立法會將討論香港口岸是否要全面封關。不過港府卅日凌晨零時起，已暫停西九龍高鐵站、紅磡直通車站、文錦渡口岸、沙頭角口岸、尖沙咀中國客運碼頭與屯門客運碼頭等六個水陸口岸的通關服務，以減少過境人流。

另據中央社報導，連日來許多港人搶購防疫口罩，部分藥品連鎖店昨一早出現人龍，一些人更是通宵等候，有人因買不到口罩指罵職員或腳踢店鋪，職員為此報警。香港口罩供應緊張，當局早前曾公布，已向全球各國或地區購買口罩，供應本地使用。

武漢肺炎肺炎

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