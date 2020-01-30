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釋字690號：和平醫院「強制隔離」違憲嗎

「來自武漢」竟被鐵條封死在家中 網友怒轟：人性呢？

2020-01-30 21:54聯合新聞網 綜合報導

來自武漢的民眾門窗被鐵條封死。 圖／取自推特
來自武漢的民眾門窗被鐵條封死。 圖／取自推特
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武漢肺炎持續延燒，大陸各省市為了防堵疫情，除了湖北各地紛紛「封城」，上海、北京等地也禁止長途客運進出，民眾人心惶惶搶買口罩，深怕不小心染病。民眾恐懼疫情，甚至傳出用鐵條等物品將武漢返鄉人員「囚禁」在家，網友直呼「是要把別人餓死在家裡」？

近日一部在推特瘋傳的影片，只見一群人拿著鐵條、鋼架等，衝到一戶民宅門口將其封死，並在門旁貼上「此戶系武漢返鄉人員，請勿接觸」的紅色告示。當「工程」進行到一半時，該戶人家驚覺情況不對勁，不斷衝撞鐵門並大喊「喂！開門」，但門外人群彷彿充耳不聞，自顧自地用鐵條將門窗封死。此外，封死門窗人群中，赫然發現穿著大陸警察制服的男子，讓原PO不禁直呼「中共警察比冠狀病毒可厲害多了！」

影片底下網友紛紛留言「太野蠻了吧！有病治病，怎能將人封起來呢？」、「宇宙最邪惡的魔鬼也不過如此」、「對待自己的同胞只會簡單粗暴」、「這算謀殺嗎？」、「有人送吃的嗎？」、「不只封路，甚至將民眾鎖在家中，人性到底去哪了？」；官方粗暴對待來自疫區的民眾，甚至讓人悲痛表示「已經不知道該表示憤怒還是悲哀，只覺得這個國家不值得我去愛」。

武漢肺炎疫情導致人心惶恐，甚至有來自武漢的民眾，家門前被貼上「請勿接觸」的紅色告...
武漢肺炎疫情導致人心惶恐，甚至有來自武漢的民眾，家門前被貼上「請勿接觸」的紅色告示，門口也被封死。 圖／取自推特
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執行「封死工程」的人群中，赫見穿著警察制服男子。 圖／取自推特
執行「封死工程」的人群中，赫見穿著警察制服男子。 圖／取自推特
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武漢肺炎肺炎

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