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陸專家說寵物需隔離 世衛：沒證據顯示貓狗會感染新型冠狀病毒

2020-01-30 19:54聯合新聞網 綜合報導

中國工程院院士李蘭娟表示寵物若接觸到武漢肺炎疫情和病人，也需要對寵物隔離監控後，...
中國工程院院士李蘭娟表示寵物若接觸到武漢肺炎疫情和病人，也需要對寵物隔離監控後，但世界衛生組織表示，目前沒有證據顯示寵物會感染2019新型冠狀病毒。示意圖／ingimage
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武漢肺炎持續擴散，中國工程院院士、傳染病學家、國家衛健委高級別專家組成員李蘭娟昨（29）日表示，新型冠狀病毒可以在哺乳類動物間傳播，需加強防備，如寵物接觸到疫情也需隔離，但今天世界衛生組織聲明，目前沒有證據顯示貓狗等寵物會感染2019新型冠狀病毒。

昨日李蘭娟晚間接受大陸央視「新聞1加1」節目採訪時提到，如果寵物在外面接觸到疫情或接觸到病人，那寵物也需要監控起來，因寵物在外感染病毒，有可能傳染給飼主及其他人，而今日世界衛生組織（WHO）在官方微博發文表示，目前沒有證據顯示貓狗等寵物會感染新型冠狀病毒。

此外世界衛生組織也提到，與寵物接觸後，用肥皂和水洗手可以有效減少其他常見細菌在寵物和人類之間的傳播，例如大腸桿菌和沙門氏菌。

對於李蘭娟提到新型冠狀病毒可以在哺乳類動物間傳播，需加強防備，如寵物接觸到疫情也需隔離，許多網友氣憤表示，「如果哺乳動物會傳染，難道要把養殖場裡的牛羊豬都大開殺戒的處理掉嗎？那動物園裡的哺乳動物是不是也應該都殺了？」

世界衛生組織出面闢謠後，許多網友砲轟李蘭娟講話不負責任，更提到她的一句話不知道會傷害多少流浪貓、狗，也有網友提到，「不負責任的一句話會產生多少流浪動物，遺棄會造成多少社會問題？」、「不要因個人喜好或被害妄想就栽贓給貓狗」、「有多少生命因為人類的錯誤而慘遭荼毒」、「人之禍不要讓寵物背鍋」。

武漢肺炎肺炎

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