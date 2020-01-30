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港武漢肺炎蔓延 新增2個案武漢夫婦6天穿梭3酒店

2020-01-30 17:24世界日報 特派員李春╱香港30日電

香港昨新增兩例初步確認個案，患者是一對武漢老年夫婦，他們在武漢封城前一天抵港。圖...
香港昨新增兩例初步確認個案，患者是一對武漢老年夫婦，他們在武漢封城前一天抵港。圖為港民也紛紛外出購買口罩。 圖／取自星島日報
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武漢肺炎繼續在香港蔓延，香港昨新增兩例初步確認個案，患者是一對武漢老年夫婦，他們在武漢封城前一天抵港。而香港過去一天中新增56個呈報懷疑個案，令香港的累積懷疑個案增至585宗。

香港衛生署及醫管局昨宣布，香港再增兩例初步確診個案，如最終確診，香港累積確診個案增至10例。

香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君說，兩名初步確診病人分別是73歲女性和72歲男性，兩人為夫妻及均是武漢居民，於22日搭乘港龍航空入境香港，曾入住一酒店、造訪兩酒店，並去過一些餐廳用膳，其後於28日晚入院，初步化驗結果陽性，要再做測試確認是否確診，女患者入院時發燒體溫高於38℃，男患者肺部有陰影。

由於兩人報稱到香港探親，香港衛生署正聯絡其親友，亦會與相關飯店確認是否有入住紀錄，如兩人是於發病後入住飯店，將把該飯店房間清潔者及之後的入住者列為密切接觸者。

1天增加56疑例

香港衛生署說，正追蹤其他外地個案，包括美國、海口、台灣及湛江個案。其中涉及台灣的個案，是1月22日某航班接載過兩個台灣確診個案，其中一人於23日才發病，搭乘航班時處於潛伏期。

香港醫管局行政經理莊慧敏說，香港過去一日新增56例懷疑感染新型冠狀病毒個案，累計個案增至585宗，當中89人在醫院接受隔離治療。八名確診患者中，一人嚴重，七人穩定，正在瑪嘉烈醫院治療，院方正與專家商討治療方案。另有12名醫護人員符合呈報準則，當中10人已出院，另外兩人在屯門醫院留醫，情況穩定。

香港大學微生物學系講座教授袁國勇說，年初四開始有20至30萬香港人從大陸返回，擔心難以阻截新型冠狀病毒在社區傳播。新型冠狀病毒傳播快過SARS，未有病徵已傳播，未來14天對香港是防疫關鍵時刻，若再有新確診患者沒有到過大陸，或沒有與武漢人接觸，亦找不到感染源頭，很有可能病毒已在香港落地生根。

廣東3例都是港人

【香港新聞組╱香港30日電】

香港新增確診武漢夫婦，抵港後曾入住W酒店、麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton）及四季酒店，並從四季酒店坐救護車到瑪麗醫院。此外，大埔那打素醫院昨有兩名病人的測試結果一度現陽性反應，其後測試呈陰性，要再檢測確認。

據明報報導，除了香港確診增，內地都有確診與香港有關。衛生防護中心傳染病處主任張竹君說，在湛江確診的55歲男病人，本月10至16日曾到武漢，16日回港，居於將軍澳廣場，至23日發病，26日離港。她稱會通知大廈管理處，做公眾地方清潔，又稱會再了解其家人是否住該大廈，但據初步資料，其家人不在港。

同時，兩名港人在廣東省確診，廣東省衛健委稱，其中一人長期在武漢工作；另一人曾到湖北旅遊。

武漢肺炎肺炎

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