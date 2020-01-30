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世衛：沒證據顯示貓狗寵物會感染新型冠狀病毒

2020-01-30 17:59中央社 台北30日電

中國國家衛健委專家李蘭娟昨晚表示寵物若接觸到武漢肺炎疫情和病人，也需要對寵物隔離監控後，世界衛生組織今天表示，目前沒有證據顯示貓狗等寵物會感染2019新型冠狀病毒。

「寵物是否會傳播新型冠狀病毒」的問題引發眾多民眾關切，世界衛生組織（WHO）今天在官方微博發文回應：目前沒有證據顯示貓狗等寵物會感染新型冠狀病毒（2019-nCoV）。

世衛還說，與寵物接觸後，用肥皂和水洗手可以顯著減少其他常見細菌在寵物和人類之間的傳播，如大腸桿菌和沙門氏菌。

中國工程院院士、中國國家衛生健康委員會高級別專家組成員李蘭娟29日晚間接受中國官媒央視「新聞1加1」節目連線採訪時說，新型冠狀病毒是在哺乳動物之間傳播，所以對哺乳動物需要加以防備。

她說：「主人要對寵物加強管理，如果寵物在外面接觸到疫情，接觸到病人，那寵物也需要監控起來。」

世衛出面「闢謠」後，不少網友留言批評李蘭娟講話「不負責任」，表示這番話會傷害很多流浪貓狗。

也有人質疑，「如果哺乳動物會傳染，難道要把養殖場裏的牛羊豬都大開殺戒處理了？……這次疫情的防控不能以生靈塗炭為代價啊！」還有網友氣憤表示「人之禍不要讓寵物背鍋」。

武漢肺炎肺炎

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