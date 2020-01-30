武警荷槍買口罩 陸工廠：打死我也沒貨

武漢肺炎疫情蔓延，口罩奇缺。圖為廣西一家醫療用品公司工人將口罩裝箱。 新華社 分享 facebook

武漢肺炎疫情蔓延，武漢以及湖北地區物資供應嚴重匱乏，尤其是防護病毒的消毒液，口罩以及防護服等等。傳出有武警荷槍實彈去採購口罩，但工廠的人說，你就是打死我也發不出貨。

法廣網用電話聯繫目前身在湖北蘄春縣的網民高飛，高飛常年在廣東打工，當他在網上看到湖北武漢疫情後，就返回家鄉蘄春縣──離武漢100多公里的湖北小城，並透過及時在微博以及推特上發送消息，因為他認為公布真相是民間自救的第一步，但他的微博帳號目前已被封鎖，只能透過推特對外發聲。

為了向外界發布當地的信息，高飛充當起民間公民記者的角色。法廣網報導，高飛說，蘄春是一個小縣城，目前大多數人都困守在家中，街上的行人十分稀少。前天上午為了向外界傳播信息，他徒步從村裡到縣城。一路走來，街上的商店都正常開張，普通物資供應基本保障，除了藥店，所有的口罩以及消毒藥物都一律缺貨。

報導稱，高飛說，縣城醫院少見人煙，除了內科傳染科有些許病人。醫務人員使用的都是一次性的口罩和防護服。當地有傳聞，一家地方小醫院的十多位醫療人員全部感染上了病毒，原因就在於缺乏高質量的預防工具。蘄春當地究竟有多少人被感染，無從得知。當地的疑似病例都被送往黃岡或者武漢確診、治療，據當地醫務人員介紹，感染病毒的人數必須經過上級批准之後才能夠公開，並不是有多少人感染就是多少，而是上級決定批准多少，就是多少。

高飛又說，他在醫院的時候看到一個十多歲的小孩送到醫院時已經沒有生命跡象，家人說頭天晚上看電視時還很好，第二天早晨叫他吃早飯才發現他生命危險。醫生不知道是否應該將他送往武漢確認是否感染了病毒，但是，警察建議為避免傳染應立刻送往火葬場火葬。最終到底做出什麼決定，他不太了解。

據報導，高飛表示，目前最急需的就是預防病毒的口罩以及防護物，醫院的醫務人員使用的都是一次性的口罩和防護服，這是在拿他們的生命開玩笑。有傳聞蘄春地方政府派荷槍實彈的武警帶著現金去附近生產口罩的工廠現購，但是，工廠的人說，你就是打死我也發不出貨。

另據中金在線報導，工信部部長苗圩透露，「中國口罩最大產能是每天2000多萬副」，只是口罩飆漲數十倍卻還是買不到，箇中原因何在？

由於疫情突如其來，口罩剛性需求大爆發，才造成短期內供不應求。上海經信委認為，口罩短缺是因春節放假停產。因為生產企業工人返鄉、原料停供、物流停運。

口罩廠員工稱，關鍵是有些工廠並不具備醫療器械生產許可證等條件，在短期內能拿到生產憑證的可能性不大。

疫情全面爆發後，各省市都要求口罩擴產，但廣東東莞的一家口罩生產廠的負責人謝陽表示，採購新設備、安裝調試，至少需要一個月的時間，新廠的機器要到3月底或4月初才能啟用。