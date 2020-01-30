親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
我嚴防武漢肺炎
陸武漢肺炎疫情
武漢肺炎全球燒
國民黨大敗檢討
政治
軍事
綜合

又一國淪陷！菲律賓出現首例武漢肺炎確診案例

北海道滑雪場驚傳雪崩 8人遇險1人重傷

武警荷槍買口罩 陸工廠：打死我也沒貨

2020-01-30 16:19世界日報 中國新聞組／北京30日電

武漢肺炎疫情蔓延，口罩奇缺。圖為廣西一家醫療用品公司工人將口罩裝箱。 新華社
武漢肺炎疫情蔓延，口罩奇缺。圖為廣西一家醫療用品公司工人將口罩裝箱。 新華社
分享

武漢肺炎疫情蔓延，武漢以及湖北地區物資供應嚴重匱乏，尤其是防護病毒的消毒液，口罩以及防護服等等。傳出有武警荷槍實彈去採購口罩，但工廠的人說，你就是打死我也發不出貨。

法廣網用電話聯繫目前身在湖北蘄春縣的網民高飛，高飛常年在廣東打工，當他在網上看到湖北武漢疫情後，就返回家鄉蘄春縣──離武漢100多公里的湖北小城，並透過及時在微博以及推特上發送消息，因為他認為公布真相是民間自救的第一步，但他的微博帳號目前已被封鎖，只能透過推特對外發聲。

為了向外界發布當地的信息，高飛充當起民間公民記者的角色。法廣網報導，高飛說，蘄春是一個小縣城，目前大多數人都困守在家中，街上的行人十分稀少。前天上午為了向外界傳播信息，他徒步從村裡到縣城。一路走來，街上的商店都正常開張，普通物資供應基本保障，除了藥店，所有的口罩以及消毒藥物都一律缺貨。

報導稱，高飛說，縣城醫院少見人煙，除了內科傳染科有些許病人。醫務人員使用的都是一次性的口罩和防護服。當地有傳聞，一家地方小醫院的十多位醫療人員全部感染上了病毒，原因就在於缺乏高質量的預防工具。蘄春當地究竟有多少人被感染，無從得知。當地的疑似病例都被送往黃岡或者武漢確診、治療，據當地醫務人員介紹，感染病毒的人數必須經過上級批准之後才能夠公開，並不是有多少人感染就是多少，而是上級決定批准多少，就是多少。

高飛又說，他在醫院的時候看到一個十多歲的小孩送到醫院時已經沒有生命跡象，家人說頭天晚上看電視時還很好，第二天早晨叫他吃早飯才發現他生命危險。醫生不知道是否應該將他送往武漢確認是否感染了病毒，但是，警察建議為避免傳染應立刻送往火葬場火葬。最終到底做出什麼決定，他不太了解。

據報導，高飛表示，目前最急需的就是預防病毒的口罩以及防護物，醫院的醫務人員使用的都是一次性的口罩和防護服，這是在拿他們的生命開玩笑。有傳聞蘄春地方政府派荷槍實彈的武警帶著現金去附近生產口罩的工廠現購，但是，工廠的人說，你就是打死我也發不出貨。

另據中金在線報導，工信部部長苗圩透露，「中國口罩最大產能是每天2000多萬副」，只是口罩飆漲數十倍卻還是買不到，箇中原因何在？

由於疫情突如其來，口罩剛性需求大爆發，才造成短期內供不應求。上海經信委認為，口罩短缺是因春節放假停產。因為生產企業工人返鄉、原料停供、物流停運。

口罩廠員工稱，關鍵是有些工廠並不具備醫療器械生產許可證等條件，在短期內能拿到生產憑證的可能性不大。

疫情全面爆發後，各省市都要求口罩擴產，但廣東東莞的一家口罩生產廠的負責人謝陽表示，採購新設備、安裝調試，至少需要一個月的時間，新廠的機器要到3月底或4月初才能啟用。

武漢肺炎肺炎口罩

延伸閱讀

武漢肺炎引口罩戰！新加坡將發給每戶家庭四個口...

看電影先量額溫、戴口罩 盧秀燕視察電影院防疫

台南康那香觀光工廠上百民眾買不到口罩 爆衝突...

謠傳賣不合格口罩 益江老闆控告誹謗

相關新聞

全球疫情整理包／武漢肺炎燒18國！菲律賓確診首起病例

2020-01-30 16:41

WHO是否將上調武漢肺炎疫情？陸官方未正面回應

2020-01-30 15:57

影／香港口罩之亂！民眾排隊7小時只為買到 批港府無能

2020-01-30 17:03

聚焦中國吃野味 歐美報導掀恐慌

2020-01-30 16:53

陸首名確診武漢肺炎專家 王廣發今治癒出院

2020-01-30 16:27

高盛：這些公司在武漢設有據點 恐受肺炎疫情影響

2020-01-30 16:15

中共中央紀委發通知 應對武漢肺炎防控監督提出要求

2020-01-30 15:23

大陸疫情整理包／武漢肺炎擴散！確診病例7758例 累計死亡病例170例

2020-01-30 15:20

卑劣！無良商人以工業防塵口罩冒充N95 陸警查獲5萬個

2020-01-30 14:48

大陸延後開工 數萬家台企受影響

2020-01-30 14:46

武漢肺炎死者家屬毆打醫生 警介入調查

2020-01-30 14:40

武漢疫情嚴峻 大陸IKEA宣布暫停線下商場營運

2020-01-30 14:21

過年前聚餐 湖南永州5人染武漢肺炎

2020-01-30 13:44

港媒：接觸武漢肺炎病患的急診醫生發燒 接受隔離治療

2020-01-30 13:37

家人因疫情遭隔離 17歲腦癱兒獨自在家6天死亡

2020-01-30 12:04

香港也鬧口罩荒 港人購買未果出現鼓譟行為

2020-01-30 11:46

口罩難求！中國民眾求自保 自製柚子皮口罩

2020-01-30 11:27

武漢肺炎防疫漏洞？ 陸專家：寵物接觸到疫情也需隔離

2020-01-30 10:50

中國網傳沖熱水抗疫 專家駁斥：和高溫消毒不同

2020-01-30 10:29

李克強召開應對武漢肺炎會議 認疫情仍擴散促速製疫苗

2020-01-30 10:23

疫情衝擊深 港股挫逾200點失守二萬七

2020-01-30 10:21

武漢肺炎疫情嚴峻 陸官媒多發評論製造輿論

2020-01-30 10:12

從三篇新型冠狀病毒論文中，我們知道什麼？

2020-01-30 09:43

首批返日民眾3人染武漢肺炎 大陸多地單日確診數暴增

2020-01-30 09:36

防武漢肺炎疫情蔓延 港府凌晨急關閉6口岸

2020-01-30 09:29

武漢肺炎疫情升溫 習近平四度發聲要軍方「聞令而動」

2020-01-30 09:09

港新增2例初步確診 患者是武漢夫婦

2020-01-30 00:15

陸專家：最快一個多月後 研製出疫苗

2020-01-30 00:07

陸估疫情10天內達高峰 元宵節時可能好轉

2020-01-29 23:53

李克強召開疫情領導小組會議 要求加快疫苗研製進度

2020-01-29 22:52

因應武漢肺炎 西藏啟動重大公共衛生事件一級響應

2020-01-29 22:26

武漢肺炎疫情擴增 四川今出現首例死亡案例

2020-01-29 21:46

談武漢肺炎疫情 龐培歐與楊潔篪熱線稱願提供協助

2020-01-29 21:30

習近平要共軍在黨指揮下 積極支援武漢肺炎疫情防控

2020-01-29 21:21

加快確診 大陸30分鐘篩檢武漢肺炎測試劑盒獲批

2020-01-29 21:11

陸武漢肺炎確診病例破6000例、132例死亡

2020-01-29 20:59

武漢肺炎「講真話」8人 陸專家盛讚：事前諸葛亮

2020-01-29 20:53

武漢肺炎疫情擴散 中國染病人數破6000例

2020-01-29 20:20

習喊打贏疫情防控阻擊戰 中組部要考察領導班子幹部

2020-01-29 18:42
看更多

熱門文章

全球疫情整理包／武漢肺炎燒18國！菲律賓確診首起病例

2020-01-30 16:41

標示醫療級口罩高價販賣 埔里一家藥局遭檢舉投訴

2020-01-29 18:14

武漢肺炎「講真話」8人 陸專家盛讚：事前諸葛亮

2020-01-29 20:53

武漢肺炎真相 竟由美國網紅揭露？訊息已失控…

2020-01-30 08:00

與武漢肺炎同班機男子下落不明 衛生單位急找

2020-01-30 11:16

台部落客狂掃2000個口罩寄大陸 「救親人」做法引發網友激辯

2020-01-30 10:36

西藏首宗確診全大陸淪陷！武漢肺炎又暴增千例 確診達7700例170死

2020-01-30 08:44

武漢肺炎風暴 台北國際書展確定延至5月

2020-01-30 13:10

販售不合格口罩？ 益江駁斥：目前賣的口罩並非該批號

2020-01-30 10:07

大陸疫情整理包／武漢肺炎擴散！確診病例7758例 累計死亡病例170例

2020-01-30 15:20

武漢肺炎疫情發燒 柯文哲：未來一周是防疫危急期

2020-01-30 11:02

家人因疫情遭隔離 17歲腦癱兒獨自在家6天死亡

2020-01-30 12:04

台南康那香觀光工廠上百民眾買不到口罩 爆衝突報警

2020-01-30 14:53

武漢返國台商夫妻宜蘭趴趴走 衛生局找到人了

2020-01-29 20:09

防堵武漢肺炎 日相安倍晉三：臺灣應加入WHO

2020-01-30 12:02

網友瘋傳一款拋棄式醫用口罩不合格 拋售庫存不要買

2020-01-30 10:02

蘇貞昌：要人給人、要錢給錢、有防疫破口絕對嚴辦

2020-01-29 17:55

臉書亂PO文「出現第一起武漢肺炎」 桃園男火速被法辦

2020-01-30 11:46

武漢入境到宜蘭9名失聯者找到了！1自由行遊客不知去向

2020-01-30 16:20

武漢肺炎傳染力比SARS強 指揮中心：沒加入WHO不利防疫

2020-01-29 17:37

口罩被搬光 華新觀光工廠明天休館31日再發5百號

2020-01-29 20:05

武漢肺炎疫情升溫 習近平四度發聲要軍方「聞令而動」

2020-01-30 09:09

口罩難買！官方訂一片8元 價格回不去了？

2020-01-30 00:11

新國會周六開戰 藍軍這項搶第一 嚇到蔣萬安江啟臣

2020-01-30 09:00

酒精噴口罩重複使用？專家多不建議

2020-01-30 00:17

新竹紙口罩一盒販售800元 網友打1922超失望

2020-01-30 10:39

武漢肺炎疫情擴散 中國染病人數破6000例

2020-01-29 20:20

網拍口罩「50片只要85元」該搶嗎？內行人狂勸：千萬別買！

2020-01-30 12:21

24日以前武漢入境旅客 宜蘭尚有9名失聯者正急尋中

2020-01-30 14:47

世衛武漢肺炎緊急會議再排除台灣 背離國際呼聲

2020-01-30 03:01

影／和發病者同班機？ 男子留錯誤手機地址神隱 開罰10萬

2020-01-30 13:19

基隆通報8例武漢肺炎疑似病例 報告今出爐全數陰性排除

2020-01-30 12:46

日本又一起武漢肺炎本土病例 女導遊曾接待武漢團

2020-01-29 21:25

武漢肺炎爆發 WHO將再度舉行緊急會議

2020-01-30 00:16

台商夫妻武漢返宜蘭趴趴走？ 衛生局追查違者安置開罰

2020-01-29 17:21

雲林口罩工廠今天開工 還沒開賣就湧現排隊人潮

2020-01-30 09:45

我國武漢肺炎夫妻發病只隔一天 專家：妻病毒量大有關

2020-01-29 17:47

罷韓總部開張 綠委有雜音：別殺到見骨

2020-01-30 01:06

影／口罩售完怎麼辦？ 屈臣氏女店員想出這一招

2020-01-30 12:18

台灣防疫「武漢肺炎」速度快？ 網點2關鍵

2020-01-30 11:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top