親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
我嚴防武漢肺炎
陸武漢肺炎疫情
武漢肺炎全球燒
國民黨大敗檢討
政治
軍事
綜合

因應武漢肺炎 澳門宣布無限期停課

武漢肺炎第九例的丈夫是漏網輕症！就醫被當感冒

武漢市長稱疫情延誤肇因法規 中央專家不認同

2020-01-30 17:55中央社 台北30日電

中國武漢市長周先旺指武漢肺炎疫情披露不即時是礙於法規；但中國疾控中心專家曾光認為，武漢面對疫情行動有些慢，主要是科學認識的問題，也不排除一些決策上的猶豫，對自己是不是自信。

起源於武漢的新型冠狀病毒肺炎疫情持續延燒，不僅中國31個省市區皆淪陷，海外多國也陸續出現確診病例。

據財新網，周先旺27日接受官媒央視新聞專訪時坦承沒有即時披露疫情，他辯稱「因為它是傳染病，傳染病有傳染病防治法，它必須依法披露。作為地方政府，我獲得這個資訊以後，授權以後，我才能披露」。

周先旺還強調，中國國務院在20日召開常務會議後，武漢當局的防疫工作就比先前更主動，開始採取強硬措施。武漢當局在23日凌晨宣布自當日上午10時起封城，要求在武漢人士無特殊原因不得離漢，並關閉聯外通道，停駛市內大眾交通工具。

然而，中國疾病預防控制中心流行病學首席科學家曾光29日接受環球時報總編輯胡錫進專訪時表示，官員在這波疫情中，除了科學，還要考慮政治、維穩、經濟、隨春節而衍生的民生需求等問題，科學家說的話「往往只是他們（官員）決策中採納的一部分」。

曾光說，政府官員進行決策要多方面考慮，但在關鍵問題上要建立經驗，多採用科學視角，如果科學視角採用得不好，其他視角也會沒有意義。

他還提到，最初揭露疫情的8名武漢市民是「可敬的」，認為只要訊息基本屬實，發布及傳播者主觀上並無惡意，行為客觀上未造成嚴重危害，對此類的「虛假信息」應保持寬容態度。

這8名武漢市民在疫情全面爆發前，曾發文稱武漢出現SARS（嚴重急性呼吸道症候群）病例，遭武漢當局以傳謠為由查處，並分別給予教育、批評。

曾光說，在防疫工作上「不怕病例多」，要讓病例緩慢均勻出現，才能有利於治療及疫情控制。「但是大量病人集中出現，如果你救治力量不足，搶救力量不足，隔離措施不得力，就會造成病例的指數級增長，就是武漢現在的情況。」

武漢肺炎肺炎

延伸閱讀

武漢肺炎衝擊 富邦人壽理賠從優從寬

武漢肺炎「講真話」8人 陸專家盛讚：事前諸葛...

「講真話」8人情況如何？武漢公安：情節輕微未...

「全城封鎖」防疫！大陸武漢宣布23日10時起...

相關新聞

因應武漢肺炎 澳門宣布無限期停課

2020-01-30 18:39

影／只戴口罩不夠？陸人防疫怪招 塑膠水桶當面罩

2020-01-30 17:56

因應武漢肺炎人流管制 澳門賭場旅客驟降如鬼城

2020-01-30 17:25

港武漢肺炎蔓延 新增2個案武漢夫婦6天穿梭3酒店

2020-01-30 17:24

影／香港口罩之亂！民眾排隊7小時只為買到 批港府無能

2020-01-30 17:03

聚焦中國吃野味 歐美報導掀恐慌

2020-01-30 16:53

陸首名確診武漢肺炎專家 王廣發今治癒出院

2020-01-30 16:27

武警荷槍買口罩 陸工廠：打死我也沒貨

2020-01-30 16:19

高盛：這些公司在武漢設有據點 恐受肺炎疫情影響

2020-01-30 16:15

WHO是否將上調武漢肺炎疫情？陸官方未正面回應

2020-01-30 15:57

中共中央紀委發通知 應對武漢肺炎防控監督提出要求

2020-01-30 15:23

大陸疫情整理包／武漢肺炎擴散！確診病例7758例 累計死亡病例170例

2020-01-30 15:20

卑劣！無良商人以工業防塵口罩冒充N95 陸警查獲5萬個

2020-01-30 14:48

大陸延後開工 數萬家台企受影響

2020-01-30 14:46

武漢肺炎死者家屬毆打醫生 警介入調查

2020-01-30 14:40

武漢疫情嚴峻 大陸IKEA宣布暫停線下商場營運

2020-01-30 14:21

過年前聚餐 湖南永州5人染武漢肺炎

2020-01-30 13:44

港媒：接觸武漢肺炎病患的急診醫生發燒 接受隔離治療

2020-01-30 13:37

家人因疫情遭隔離 17歲腦癱兒獨自在家6天死亡

2020-01-30 12:04

香港也鬧口罩荒 港人購買未果出現鼓譟行為

2020-01-30 11:46

口罩難求！中國民眾求自保 自製柚子皮口罩

2020-01-30 11:27

武漢肺炎防疫漏洞？ 陸專家：寵物接觸到疫情也需隔離

2020-01-30 10:50

中國網傳沖熱水抗疫 專家駁斥：和高溫消毒不同

2020-01-30 10:29

李克強召開應對武漢肺炎會議 認疫情仍擴散促速製疫苗

2020-01-30 10:23

疫情衝擊深 港股挫逾200點失守二萬七

2020-01-30 10:21

武漢肺炎疫情嚴峻 陸官媒多發評論製造輿論

2020-01-30 10:12

從三篇新型冠狀病毒論文中，我們知道什麼？

2020-01-30 09:43

首批返日民眾3人染武漢肺炎 大陸多地單日確診數暴增

2020-01-30 09:36

防武漢肺炎疫情蔓延 港府凌晨急關閉6口岸

2020-01-30 09:29

武漢肺炎疫情升溫 習近平四度發聲要軍方「聞令而動」

2020-01-30 09:09

港新增2例初步確診 患者是武漢夫婦

2020-01-30 00:15

陸專家：最快一個多月後 研製出疫苗

2020-01-30 00:07

陸估疫情10天內達高峰 元宵節時可能好轉

2020-01-29 23:53

李克強召開疫情領導小組會議 要求加快疫苗研製進度

2020-01-29 22:52

因應武漢肺炎 西藏啟動重大公共衛生事件一級響應

2020-01-29 22:26

武漢肺炎疫情擴增 四川今出現首例死亡案例

2020-01-29 21:46

談武漢肺炎疫情 龐培歐與楊潔篪熱線稱願提供協助

2020-01-29 21:30

習近平要共軍在黨指揮下 積極支援武漢肺炎疫情防控

2020-01-29 21:21

加快確診 大陸30分鐘篩檢武漢肺炎測試劑盒獲批

2020-01-29 21:11
看更多

熱門文章

全球疫情整理包／台灣確診第9例武漢肺炎 研判為家庭群聚感染

2020-01-30 18:10

武漢肺炎／台灣確診第9例 研判應屬家庭群聚感染

2020-01-30 17:22

武漢肺炎「講真話」8人 陸專家盛讚：事前諸葛亮

2020-01-29 20:53

武漢肺炎真相 竟由美國網紅揭露？訊息已失控…

2020-01-30 08:00

與武漢肺炎同班機男子下落不明 衛生單位急找

2020-01-30 11:16

台部落客狂掃2000個口罩寄大陸 「救親人」做法引發網友激辯

2020-01-30 10:36

西藏首宗確診全大陸淪陷！武漢肺炎又暴增千例 確診達7700例170死

2020-01-30 08:44

武漢入境到宜蘭9名失聯者找到了！1自由行遊客不知去向

2020-01-30 16:20

武漢肺炎風暴 台北國際書展確定延至5月

2020-01-30 13:10

販售不合格口罩？ 益江駁斥：目前賣的口罩並非該批號

2020-01-30 10:07

武漢肺炎疫情發燒 柯文哲：未來一周是防疫危急期

2020-01-30 11:02

大陸疫情整理包／武漢肺炎擴散！確診病例7758例 累計死亡病例170例

2020-01-30 15:20

家人因疫情遭隔離 17歲腦癱兒獨自在家6天死亡

2020-01-30 12:04

影／台南康那香觀光工廠上百民眾買不到口罩 爆衝突報警

2020-01-30 14:53

臉書亂PO文「出現第一起武漢肺炎」 桃園男火速被法辦

2020-01-30 11:46

網友瘋傳一款拋棄式醫用口罩不合格 拋售庫存不要買

2020-01-30 10:02

防堵武漢肺炎 日相安倍晉三：臺灣應加入WHO

2020-01-30 12:02

武漢返國台商夫妻宜蘭趴趴走 衛生局找到人了

2020-01-29 20:09

24日以前武漢入境旅客 宜蘭尚有9名失聯者正急尋中

2020-01-30 14:47

酒精噴口罩重複使用？專家多不建議

2020-01-30 00:17

新竹紙口罩一盒販售800元 網友打1922超失望

2020-01-30 10:39

口罩難買！官方訂一片8元 價格回不去了？

2020-01-30 00:11

武漢肺炎疫情升溫 習近平四度發聲要軍方「聞令而動」

2020-01-30 09:09

新國會周六開戰 藍軍這項搶第一 嚇到蔣萬安江啟臣

2020-01-30 09:00

口罩被搬光 華新觀光工廠明天休館31日再發5百號

2020-01-29 20:05

武漢肺炎第九例的丈夫是漏網輕症！就醫被當感冒

2020-01-30 17:59

網拍口罩「50片只要85元」該搶嗎？內行人狂勸：千萬別買！

2020-01-30 12:21

武漢肺炎疫情擴散 中國染病人數破6000例

2020-01-29 20:20

基隆通報8例武漢肺炎疑似病例 報告今出爐全數陰性排除

2020-01-30 12:46

影／和發病者同班機？ 男子留錯誤手機地址神隱 開罰10萬

2020-01-30 13:19

世衛武漢肺炎緊急會議再排除台灣 背離國際呼聲

2020-01-30 03:01

日本又一起武漢肺炎本土病例 女導遊曾接待武漢團

2020-01-29 21:25

雲林口罩工廠今天開工 還沒開賣就湧現排隊人潮

2020-01-30 09:45

武漢肺炎爆發 WHO將再度舉行緊急會議

2020-01-30 00:16

影／口罩售完怎麼辦？ 屈臣氏女店員想出這一招

2020-01-30 12:18

罷韓總部開張 綠委有雜音：別殺到見骨

2020-01-30 01:06

台灣防疫「武漢肺炎」速度快？ 網點2關鍵

2020-01-30 11:36

口罩難求！中國民眾求自保 自製柚子皮口罩

2020-01-30 11:27

武漢肺炎防疫漏洞？ 陸專家：寵物接觸到疫情也需隔離

2020-01-30 10:50

口罩禁出口之亂 柯文哲：敵人是武漢肺炎，別製造混亂

2020-01-30 11:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top