春節返程來臨 中國官員：疫區離開民眾應檢測

春節返程潮已至，中國疾控中心官員表示對於從疾病流行地區離開的民眾，有必要連續14天自我檢測，並由社區衛生工作者掌握返程人員的健康狀況。

今年春節因為新型冠狀病毒感染的肺炎（武漢肺炎）疫情防控，中國國務院已宣布假期延至2月2日。信息時報引述廣東省公安廳交通管理局政委陳賓龍表示，隨著春節假期的延長，預計返程高峰將由1月28日至30日順延至1月31日至2月2日。

對於春節返程潮所帶來的防疫問題，中國疾控中心副主任馮子健29日在國家衛健委的新聞發布會上表示，建議從疾病流行的地區，從離開疫情流行地區時間開始，連續14天要進行自我的健康狀況的檢測，每天做2次。此外，社區衛生工作者會和返城人員聯絡，瞭解他們的健康狀況是否出現變化。

他說，條件允許時，返程人員儘量單獨居住，或居住在通風良好的單人房間，並儘量減少與家人的密切接觸，減少外出活動，尤其是避免到人員密集的公共場所活動。

在此之前，馮子健在中國中央電視台的節目上表示，從疫情高發地區，比如從武漢、湖北某些地市返回工作地、居住地，可能需要進行在家的自我隔離14天，這是必要的。

另外，中國工程院院士、國家衛健委高級別專家組成員李蘭娟29日在央視節目上對於返程人員是否要隔離則表示，每個人對自己的健康情況要清楚、工作單位也要清楚。

她說，如果從來沒有去過疫區，沒接觸過感染的人，身體健康，體溫正常，回程後也是健康的，那沒必要隔離；如果曾經接觸過疫區，就要堅持醫學觀察，確保沒有感染；如果已經感染，一定要嚴格做到兩次病毒檢測都是陰性後再回去。