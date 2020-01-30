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武漢肺炎分布 湖北浙江廣東病例數排前3

2020-01-30 13:00中央社 台北30日電

中國新型冠狀病毒肺炎疫情升溫，中國31個省市區中，湖北省、浙江省、廣東省病例數占中國各省市區前列，3地確診病例合計已共5325例，北京、上海、重慶3直轄市確診也破100例。

陸媒新浪新聞引述中國國家衛生健康委員會數據顯示，至29日，中國31個省市區中，確診新型冠狀病毒肺炎人數共計7711例，其中死亡170例、治癒128例。

其中，湖北省病例數居最高，目前確診共4586例，占全數的59%；浙江省次之，確診428例；廣東省居第3，確診311例。

中國這3個省中，除湖北省有死亡162例，浙江省及廣東省皆無死亡病例傳出。此外，湖北省治癒出院人數為90例、浙江省及廣東省則分別治癒出院4例及6例。

病例數破200的地區，還有河南省278例及湖南省277例；其中河南省治癒出院2例、死亡2例。

病例數破百的省市則有重慶市165例、江西省162例、山東省145例、四川省142例、江蘇省129例、北京市114例、福建省101例、上海市101例。上述省市治癒出院共17例；此外，四川省昨天新增首個死亡病例，北京市及上海市則各有死亡1例。

其他傳出有死亡病例的地區，還有河南省2例，河北省、海南省、黑龍江省各1例。

武漢肺炎肺炎

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