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口罩難求！中國民眾求自保 自製柚子皮口罩

2020-01-30 11:27聯合新聞網 綜合報導

網友PO出一系列中國民眾照片，只見有人用柚子皮自製口罩。圖擷自PTT
網友PO出一系列中國民眾照片，只見有人用柚子皮自製口罩。圖擷自PTT
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武漢肺炎疫情不斷延燒，目前中國各省都出現確診案例，累計7千多起確診案例，死亡病患達170位，而當地民眾紛紛搶購口罩，深怕被飛沫傳染，甚至有當地藥局將口罩哄抬至10倍價格，趁機發災難財，面對口罩大缺貨，許多中國民眾乾脆自製口罩，將保特瓶套上頭、柚子皮遮嘴自保，令不少網友大讚其創意，但也感嘆口罩不足的狀況。

有位網友在「批踢踢八卦版」發文，貼出多張中國各地照片，只見在地鐵站中，家長和小孩頭上都戴著一個大寶特瓶桶，而有人甚至戴上口罩之後，也在頭部罩上一個寶特瓶桶，深怕飛沫病毒跑進自己的臉部和眼睛中，另外也有人頭戴全罩式安全帽搭機，或是全身套住塑膠袋，以求自保，不過最奇特的是有中國民眾利用柚子皮自製成口罩，在大街和地鐵中都能見到戴著柚子皮口罩的人。

照片一出後，許多網友紛紛留言表示，「有創意」、「很有觀念啊」、「不會窒息哦」、「這到底是真的還假的啦」、「希望台灣不會變成這樣」、「中國人民真的可憐」、「所以不用捐口罩,改捐礦泉水空桶子」、「好笑歸好笑，但悲劇正是此，農村不僅買不起口罩，而且也買不到口罩了，許多老人家為了自保，只好用柚子皮代替，至少有心理上的安慰」。

不過若真要防止被病毒感染，民眾還是需配戴N95或醫療用口罩，並做好勤洗手、消毒的作業，才能真的達到自保的效果。

武漢肺炎肺炎口罩

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