中國網傳沖熱水抗疫 專家駁斥：和高溫消毒不同

日前中國出現一篇沖熱水澡抗疫的文章，網友指家中長輩都發到家庭群組。（示意圖／資料圖片） 分享 facebook

傳染病橫行，例如2003年SARS一役，已經傳出鹽、煮醋、板藍根等抗疫方法，近日中國就傳出勤沖熱水澡可以抗武漢肺炎。相關文章由一名署名免疫學博士人士撰寫，聲稱熱水澡可令人體溫度上升至40℃左右，有效抑制病毒的生長，不少人在微信群轉發，中國網友稱長輩在家族群組轉發，信以為真。中國衛健專家李蘭娟都要現身辟謠，強調熱水澡和高溫消毒完全是兩回事，而且人們洗澡前後會接觸衣物，附在上面病毒一樣會感染人。

武漢肺炎確診人數已超過SARS病例，而疫情還未受控，市民搶口罩搶糧變成日常的一部分，此時一些網傳的抗疫方法，很容易令家中長輩信以為真。日前，一篇題為「勸君洗一熱水澡，新型病毒大減少」的文章，不停被轉載到中國微信群。

文章的署名是一名免疫學博士，他形容「在熱力作用下，人體體溫增加，毛細血管擴張，血流增快，使人體整體溫度可達 40℃左右」，可令咽喉、氣管、支氣管、肺葉的溫度提升到約40℃，可抑制病毒生長。「所有病毒在56℃時就可以消滅，即病毒死亡」，流行病毒對溫度敏感，高溫下難以吸附受體細胞，病毒無法在細胞內複製，可抑制其生長。

文章又形容武漢肺炎患者出現發燒症狀，證明體溫升高是消滅新型冠狀病毒的有效方法。目前湖北大部分城市封城，易感染人群在家多沖熱水澡是有效預防辦法。

為了辟謠，中國國家衛健委高級別專家組成員、中國工程院院士李蘭娟指，在家洗熱水澡和高溫消毒是兩回事，絕不應宣傳沖熱水澡可以防疫。文章提到病毒在56℃時即可被消滅，但沖熱水澡最多只能令體溫上升到40℃，並未達到消滅病毒的溫度，李蘭娟表示就算人體最高可承受50℃的水溫，但水溫超過55℃會對人體造成傷害，80℃更會燙傷。

而且文章亦忽略了「皮膚溫」的問題，身體的不同部位溫度有異，在正常環境溫度為23℃時，額頭、手腳的溫度不同，甚至內臟的溫度亦有差異，肝臟溫度最高可達38℃，而腎溫度較低，強行通過沖熱水將體溫提升到40℃以上，會傷害身體高溫部位。

其實更重要的一點是，人洗澡前後會接觸衣物及其他物品，洗澡只是消毒了身體，接觸衣物時病毒一樣可感染人，故洗熱水澡抗疫一說無實際意義。雖然洗澡不是藥物或疫苗，但若視作抗疫手段就必需有科學實證，目前對抗疫情上，普通人能做的只是戴口罩、勤洗手，同時應保持室內通風、少去人多地方及減少與人接觸。

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文章授權轉載自《香港01》