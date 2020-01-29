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武漢肺炎傳染力比SARS強 指揮中心：沒加入WHO不利防疫

不滿「部分封關」 港醫護工會發動2階段罷工

2020-01-29 16:52世界日報 香港新聞組／香港29日電

促全面封關，醫護工會提2階段工業行動。 世界日報記者高雪景／攝影
促全面封關，醫護工會提2階段工業行動。 世界日報記者高雪景／攝影
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港府28日公布局部封關後，醫管局員工陣線發聲明，表示大致同意暫停個人遊簽證及部分口岸，但重申對於「全面封關」的堅持，由中國進入香港的本地居民則要通過嚴格的健康檢驗；又要求政府公布內地來港人數。昨日有公院護士悄悄請病假，也有護士表明不會為控疫不力的港府「賣命」，若被編入照顧確診者的隊伍便會辭職。

要求「全面封關」

明報報導，在政府公布局部封關前，醫管局員工陣線與19個不同行業工會召開記者會，向醫管局提出「五大訴求」，包括發聲明要求政府「封關」等。陣線主席余慧明表示將於周六開特別員工大會，若通過發動工業行動，會先於2月3日暫停非緊急服務，若仍不獲當局回應，2月4日起罷工4日。

在公布局部封關後，醫管局員工陣線重申對於「全面封關」的堅持。陣線將如期於周六舉行特別會員大會。隨機訪問申請入會的177醫護，當中95人表明一定會罷工，79人稱有機會或考慮罷工，只有3人說不會罷工。

考慮罷工的護士李小姐堅持要求限制非港人入境，且不滿局部封關不是即時生效。計畫罷工的醫師陳先生則稱新措施只是特首的「語言偽術」，「口岸好似關掉好多個，但林鄭自己都說人流可能會去其他沒有關的口岸」。

報導指出，港大感染及傳染病中心總監何栢良、公共醫療醫生協會、前線醫生聯盟建議先試封關14天，如未能全面封關，應停高鐵，減少直通火車和巴士班次，縮關口開放時間；至於必須入境的香港居民、持工作或升學簽證者抵港後，應醫學監察14天。

香港護士協會指出，表示政府及醫管局沒作果斷有效措施控疫，不斷消費醫護專業、道德綁架、情緒勒索，置醫護於極高危位置，做法極不負責任。護協表明不與任何工業行動割席，不排除接力發起第二波工業行動。

報導說，食物及衛生局長陳肇始昨感謝醫護，表示明白可能會有員工十分擔心及承受很大壓力，但「想告訴各位醫護同事，你們並不孤單，行政長官，以至整個政府會給予你們全力支持」，希望大家緊守崗位。

武漢肺炎肺炎

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