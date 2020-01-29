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急抗武漢肺炎！陸大別山醫院搶工48小時緊急啟用

2020-01-29 15:53世界日報 中國新聞組／北京29日電

為了對抗武漢肺炎，黃岡版「小湯山醫院」28日晚緊急啟用。 世界日報記者肇瑩如／攝...
為了對抗武漢肺炎，黃岡版「小湯山醫院」28日晚緊急啟用。 世界日報記者肇瑩如／攝影
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黃岡版「小湯山醫院」——大別山區域醫療中心28日晚緊急啟用。當晚10時半，山東援助醫療隊和黃岡市中心醫院開始轉運發熱患者到大別山區域醫療中心進行治療。而號稱施工神速的「火神山醫院」，則被網友質疑盜圖，懷疑工程可信度。

新華網報導，黃岡市現已確定13家定點醫院和29個發熱門診，集中患者、集中資源、集中專家、集中收治。但面對發熱患者增多的趨勢，當地仍存在就診排長隊、留觀床位緊張等問題。為此，黃岡市24日晚緊急研究決定，徵用大別山區域醫療中心作為發熱患者集中收治點。

大別山區域醫療中心原是黃岡市中心醫院的新院區，主體工程、室內外裝飾裝修等都已基本完成。三天來，黃岡市各部門迅速組織人員晝夜鏖戰，清掃整飭1萬5000餘平方米院房，安裝病床700餘張，建設完成了「三區兩通道」，即污染區、清潔區、廢物處理區和醫護人員進出通道、病人進出通道，確保切斷傳染源。

人民網報導，1月24日，中建裝飾大別山區域醫療中心建設項目接到黃岡市政府通知，要協助當地各部門共同在48小時內完成改造，使大別山區域醫療中心達到使用條件。接到任務後，中建裝飾項目部的管理人員和工人迅速到崗，每天都在項目現場工作十幾個小時。

公司投入200多人開展裝修收尾、硬化亮化、送水排水、清潔樓層、協助佈置病房等工作。1月26日，院區要求交付的第4—7層，已經具備照明條件，全部亮燈。1月27日上午，該樓層給水接通，排水能正常疏排；N區4層病房的病床、被褥、氧氣、醫護人員全部到位，具備病人入住條件，五層及以上的病床也布置到位。

另外，號稱在動工起計16小時內就完成首棟建築的「火神山醫院」，其官方發布的圖片遭網友踢爆，圖片中的建築根本是新疆一間製作預建房屋的公司K-Home的產品圖片，圖片中的預建產品是貨櫃式學校建築，質疑所謂的「神速施工」的可信度。據媒體報導，火神山醫院建築面積2.5萬平方米，床位1000張，預計在2月3日建成，2月5日投入抗疫作戰。

武漢肺炎肺炎

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