武漢肺炎擴散…男比女患病多 平均年齡49歲

中國疾病預防控制中心指出，武漢肺炎尚處於社區傳播的早期階段，但隨著目前採取的強力防控況措施落實，應可避免疫情大流行。報告並稱，武漢肺炎病患的年齡中位數為49歲，15歲以下不到 0.6%。

圖為武漢大學中南醫院重症隔離病房，醫護人員正在為病人治療。（新華社） 分享 facebook

中國疾病預防控制中心研究截至1月26日晚間12時的病例資料，發布最新的「中國2019 新型冠狀病毒疫情進展和風險評估 」報告。報告稱，2019新型冠狀病毒從進入人群傳播至今1個多月，尚處於社區傳播的早期階段。隨著中國政府強有力防控措施的落實，可望使疫情圍堵工作達到預期的防控效果，避免疫情發生更大規模的流行乃至大流行。

對當前疾病的認識，評估報告稱，疾病早期以發熱、乏力、乾咳為主要表現，鼻塞、流涕等症狀少見。約半數患者在一周後出現氣促，少數患者快速進展為急性呼吸窘迫綜合症、膿毒症休克、難以糾正的代謝性酸中毒和凝血功能障礙。重症、危重症患者可表現為中低熱，甚至無明顯發熱。部分患者起病症狀輕微，可無發熱，多在一周後恢復。

評估報告稱，目前發現的病例男：女比例為 1.16:1。年齡中位數為49歲，範圍為9個月~96歲，15歲以下年齡層病例占不到 0.6%。潛伏期平均10 天（1至14 天）。有基礎性疾病、年齡大的患者容易發生重症和死亡。

目前初步數據提示，重症肺炎比例約為 16.8%；已經在流感樣病例監測標本中發現有新型冠狀病毒核酸陽性，也有隱性感染證據，因此推測重症肺炎比例應該低於 16.4%，病死率也會低於3%。具體的臨床感染譜還有待進一步研究證據。