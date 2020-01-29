6天病例就倍增 武漢肺炎傳染力超SARS

武漢肺炎疫情日趨嚴峻，根據中國國家衛健委發布的疫情通報，27日單天新增確診病例高達1171例，不僅是首次單日確診病例突破1000例，更比前一日暴增一倍有餘，但疑似病例新增數則首次出現下降。專家表示，新型冠狀病毒的人際傳播能力超速SARS。

武漢肺炎疫情從去年12月8日出現第一個病例，到超過第500個病例前後約40多天時間；但從第500個病例增至第1000個卻只用了兩天時間。

對於何以確診病例近日會急劇增長，中國疾病預防控制中心副主任馮子健表示，研究顯示，新型冠狀病毒的人際傳播能力與SARS有相應之處，但其六至七天的倍增時間，比SARS約九天的時間短。同時，新型冠狀病毒的傳代間隔時間也相對較短，這也導致目前確診病例的快速增長。

此外，檢測能力增強也是確診病例增加的原因。根據武漢市衛健委28日發布的訊息，武漢為全市指定的檢測機構緊急調運4萬人份試劑盒，並且即將再調運6萬人份。目前武漢單日樣本檢測能力，已經由初期的200份提升到近期每日近2000份。

針對未來疫情會否進入新的暴發期？馮子健表示，現在預測疫情流行趨勢確有很大難度。因此有必要繼續加大防控措施力度，積極在高發疫情地區加強病人的收治、診斷、治療。

對於疫情防控，馮子健表示，減少人員流動、增加人際距離、減少人員接觸是這種人傳人呼吸道傳染病的重要對治策略。因此，他認為，春節假期延得愈長，對疫情控制愈有利。

另據經濟觀察網梳理1月20日以來的中國(不含港澳)疫情通報，發現新增疑似病例數在27日首次出現下降。

根據通報，20日新增疑似病例27例，21日新增疑似病例26例，22日新增疑似病例257例，23日新增疑似病例680例，24日新增疑似病例1118例，25日新增疑似病例1309例，26日新增疑似病例3806例，27日新增疑似病例2077例。

參與過2003年非典的發病及免疫學機制研究的北京大學基礎醫學院免疫學系教授王月丹表示，新增疑似病例的下降是一個好跡象，但不能據此判定疫情到達峰值，還要看28日的確診病例和疑似病例數。

王月丹說：「新增疑似病例的下降是因為原來疑似病例已經確診或者排除了，臨床有症狀的人減少了，但是疫情的拐點要看確診的病例數據。還有，高峰不一定是拐點，也有可能出現另一個高峰，因為其他因素，可能出現雙峰或者多個流行高峰的情況。」