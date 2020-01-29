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中國武漢肺炎病例突破SARS：日撤僑，美不排除「斷航中國」

發現更多「無症狀感染者」官方：會透過接觸傳播

2020-01-29 13:18世界日報 中國新聞組╱北京29日電

武漢肺炎擴散，中國專家昨天指出，近期發現更多「無症狀感染者」，增加防疫困難。有媒體披露，一名女子在湖北武漢居住，農曆新年前自武漢返回河南安陽，雖然至今未出現症狀，但與其接觸過的五名親人，卻先後被確診新型冠狀病毒肺炎。目前該名女子已被隔離。

圖為大陸海軍軍醫大學在武漢設立的一處救治新型冠狀病毒感染者的醫療隊。(新華社)
圖為大陸海軍軍醫大學在武漢設立的一處救治新型冠狀病毒感染者的醫療隊。(新華社)
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本報系聯合報報導，北京地壇醫院感染性疾病診療與研究中心首席專家李興旺昨天出席國家衛生健康委員會舉行的新型肺炎疫情有關情況發布會時表示，早期病人以發熱、乏力、乾咳為主要臨床表現，有一部分嚴重病人還出現呼吸困難甚至呼吸衰竭。但近期輕症病例增多，新近發現有一部分病人沒有肺炎表現，僅輕度發熱或偶爾乾咳，給防控工作帶來一定的困難和複雜性。

此外，國家衛健委亦公布武漢肺炎第四版診療方案，證實新型冠狀病毒除飛沫傳染，也會透過接觸傳播。

《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案（試行第四版）》彙整目前收治的病例，提出流行病學調查指出，武漢肺炎病毒潛伏期一般3-7天，最長不超過14天；多數患者預後良好。兒童及嬰幼兒也有發病，兒童病例症狀相對較輕，老年人及原有疾病者感染後病情較重。新型冠狀病毒與SARS同源性達85%。

方案新發現，病毒對紫外線和熱敏感，56℃ 30分鐘、乙醚、75%乙醇、含氯消毒劑、過氧乙酸和氯仿等脂溶劑均可有效消滅活病毒。氯已經確定不能有效消滅活病毒。

傳播途徑除了經呼吸道飛沫傳播是主要的傳播途徑，亦可通過接觸傳播。感染後以發燒、無力、乾咳為主要表現。少數患者伴有鼻塞、流涕、腹瀉等症狀。重型病例多在一周後出現呼吸困難，嚴重者快速進展為急性呼吸窘迫綜合症、膿毒症休克、代謝性酸中毒和出凝血功能障礙。

部分患者僅表現為低燒、輕微無力等，無肺炎表現，多在一周後恢復。值得注意的是重型、危重型患者病程中可能只出現中低溫度的發燒，甚至無明顯發燒。

另據東方今報報導，截至1月27日晚間12時，安陽市確診新型冠狀病毒肺炎病例11例，其中，5人為親戚關係，均無武漢旅行及居住史。

梨視頻指出，在上述病例中，一名魯姓女子1月10日從武漢回到安陽後，19天過去並無出現任何症狀，但其父母和姑姑等五名親人先後被確診新型冠狀病毒肺炎。安陽市疾病預防控制中心回應：可能因該女子年輕，身體素質好，五名確診親人年齡相對大些。目前女子已被隔離。

武漢肺炎肺炎

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