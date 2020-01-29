武漢肺炎隔離中心鄰近社區 福建爆發警民衝突

中國新型冠狀病毒疫情嚴峻，福建省寧德市霞浦縣昨晚傳出，民眾不滿當地政府在社區附近興建隔離中心發動抗爭，釀成警民衝突。中國官媒稱，經縣鄉村幹部及疾控專家勸導，事件已基本平息。

關注中國宗教自由和人權狀況的義大利非政府組織「寒冬」（Bitter Winter）28日深夜在臉書（Facebook）官方粉絲專頁上傳的影片則顯示，有上千名民眾堵住村內道路，與警方爆發肢體衝突，更不時有人朝警方投擲物品。

據中新網報導，這次發生警民衝突的福建寧德市霞浦縣目前共有2例新型冠狀病毒感染肺炎確診病例，並對密切接觸者26人進行集中隔離觀察。

報導稱，縣政府為防止疫情進一步擴散，選定經濟開發區大沙園區內一處閒置廠房宿舍樓進行修繕，作為密切接觸者集中留觀點的備用點。

霞浦縣應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情指揮部通報表示，這處隔離中心位於大沙工業園區，距離大沙村近一公里，且附近沒有居民居住。但在修繕過程中，大沙村部分村民不理解，採取堵路等行為。

中國大陸社交平台微信上轉載的訊息也顯示，村民是因為「不滿新型冠狀病毒疫情的隔離中心，過於接近民宅」，憂心被感染，憤而於晚間堵路，且向員警投擲木板、座椅等雜物。員警於是動武，將示威者抬走。

官方昨晚通報稱，經縣鄉村幹部及疾控專家的勸導，目前事件基本平息。霞浦縣將繼續做好群眾的思想工作，全力做好疫情防控。

中國大陸新型冠狀病毒肺炎爆發以來，各地陸續傳出民眾私自堵路，防止外來人士進入。

中國公安部昨天召開應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組第一次會議暨全國公安機關視訊會議。國務委員、公安部黨委書記、部長趙克志在會中下令，對未經批准擅自設卡攔截、斷路阻斷交通等違法行為，「要立即報告黨委、政府，依法穩妥處置，維護正常交通秩序」。