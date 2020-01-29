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寒流猛襲！17縣市低溫特報 氣象局：入夜後更冷

醫護老婆赴湖北抗武漢肺炎 丈夫哽咽送別：「回來後家事我來做」

2020-01-29 09:39香港01 撰文：卓柏安

她也有家人，但她願冒險走到前線，去救治別人的家人，更令人敬重。大陸武漢肺炎持續擴散，不少醫護趕赴前線幫忙，他們的家人都忍不住擔憂。四川有醫護人員前赴湖北救援，一名女醫護的丈夫在車下送行，哽咽叮囑愛妻一定要平安回來，稱「回來我包一年家務」，換來妻子默默點頭，場面令人感動又心痛。

四川醫護趙英明到前線支援，丈夫送別時只能叫愛妻平安回來。（《梨視頻》片段截圖）
四川醫護趙英明到前線支援，丈夫送別時只能叫愛妻平安回來。（《梨視頻》片段截圖）
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大陸多個省市的醫護人員，近日紛紛趕到重災區幫忙抗疫，一幕幕感人的送別場面，令人忍不住掉淚，日前四川廣元25名醫護人員前赴湖北支援，當中已婚的趙英明，由丈夫送到旅遊巴下，看到妻子上車坐定，她的丈夫仍忍不住向她叮囑，只求愛妻平安回來。

「趙英明，要平安回來，你平安回來，一年的家務我做呀，聽到了沒有！」趙英明的丈夫對住小型巴士上的妻子大叫，哽咽送別愛妻趕赴抗疫前線。

聽到丈夫帶哭聲的叮囑，趙英明也明顯觸動，但旅遊巴上的她，只默默的看着丈夫點頭，車下的丈夫受訪時，也只稱「我只希望她能平安回來！」

這片段觸動萬千網友，不少人都表示看到想哭，有的人反叮囑這名愛妻丈夫，「說的話要算數，她回來了，記得家務都你做」。

趙英明丈夫送走醫護愛妻時忍不住哽咽，重申只想愛妻平安回來。 （《梨視頻》片段截圖...
趙英明丈夫送走醫護愛妻時忍不住哽咽，重申只想愛妻平安回來。 （《梨視頻》片段截圖）
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延伸閱讀：

【武漢肺炎】17年前抗SARS醫護求調前線：若有戰、召必回、戰必勝

【武漢肺炎】京滬川等地醫療隊赴武漢支援　抗擊沙士老將「請戰」

文章授權轉載自《香港01》

武漢肺炎肺炎

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