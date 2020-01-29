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武漢殯儀館趁肺炎抬價4倍 半小時車程遺體運送收逾5萬元

2020-01-29 09:19香港01 撰文：李納德

武漢肺炎疫情仍未受控，竟有殯儀館運送遺體趁機加價！1月26日，有武漢市民向陸媒投訴，家人因肺炎離世，但死前未確診武漢肺炎，他尋找殯儀館時，館方稱無車接送，家屬被迫花了逾1.2萬人民幣（約新台幣5萬2千元）找殯儀中介完成運送及火化。相關殯儀公司解釋，目前是非常時期，故起步價都要一萬人民幣起跳。

示意圖。圖為武漢協和醫院廿八日景象。 （新華社）
示意圖。圖為武漢協和醫院廿八日景象。 （新華社）
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武漢民政局稱正調查事件，如有人損害公眾利益借機加價，會交公安及相關部門查處，另外局方已公布，死於或疑似死於武漢肺炎的患者遺體可以免費火化。

化名羅敏的武漢人向《新京報》透露，家中長者1月中發燒，被診斷是肺炎，報告稱「雙肺紋理增粗，肺葉內多發斑片狀」，惟院方表示沒有檢測武漢肺炎的檢測盒，所以家人一直沒確診，直至1月24日在家中離世。

死者家屬找到接受肺炎死者遺體的漢水口殯儀館，但由朝到晚都說沒有車，最終家屬找到當地一家殯儀服務公司開價逾1.2萬人民幣（約新台幣5萬2千元）處理運遺體、火化及裝骨灰盒，不過他們的家離火葬場距離只是半小時車程。

家屬無奈下付款，但在漢口殯儀館網站發現，館方的服務費用由政府定價，接送遺體100元人民幣（約新台幣432元），火化分500元及800元人民幣（約新台幣2100、3400元）兩種，骨灰寄存則為每年100元人民幣（約新台幣432元）。

大陸記者扮成死者家屬向殯儀服務公司查詢，負責人稱他們出於幫忙才送，「我們每趟掙個八千一萬的也是情理之中」，亦承認平日收費只是3000至4000元人民幣（約新台幣1萬3千元到1萬7千元）不等。

負責接收肺炎死者遺體的漢口殯儀館稱，死者家屬應先到醫院取得死亡證明，只要證明死因疑似肺炎，就可聯絡館方運送遺體，又呼籲市民不要找中介。

就此武漢市民政局稱留意到報導，已向漢口殯儀館了解，若發現工作人員存在「懶散」或者損害群眾利益的行為，將依法處理，而那些借機加價、敲詐勒索擾亂殯葬市場的中介公司，會交公安、市場監管等部門查處，退還所收費用。另一方面，局方會增設武漢肺炎患者遺體火化的專用渠道，自1月26日起，對疑似患武漢肺炎的死者遺體火化免收費用。

延伸閱讀：

【武漢肺炎】日本確診第二宗病例　患者來自武漢　曾到東京觀光

【武漢肺炎圖輯】新型冠狀病毒肺炎疫情擴大 全國戒備

文章授權轉載自《香港01》

武漢肺炎肺炎

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